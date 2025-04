Así hemos narrado el Badajoz-Mérida

19:57

David Soto pone en ventaja al Badajoz en el derbi

El Badajoz se lleva el primer asalto por KO técnico ante un Mérida que fue mejor a los puntos.No salió todo lo bien que esperaba la primera parte para los blanquinegros ante un rival con mucho mayor empuje y que le metió el miedo en el cuerpo con un serio aviso de Larrubia y otro posterior de Bonaque que no subieron al marcador por la mano salvadora de cada partido de Kike Royo. El Mérida había salido valiente y a morder a su archienemigo con una presión muy alta que causaba muchos problemas al Badajoz. Los contratiempos se multiplicarían para Salmerón al tener que sustituir a Josete por unas molestias. El Badajoz trataba de buscar las contras por el flanco de Adilson. Los pacenses dieorn un paso al frente y David Soto peinaba un balón suelto ante la mala salida de Palomares que dejaba la portería vacía, pero se marchó rozando el poste. Fue el preludio de lo que estaba por venir. En la acción siguiente,Calderón metía al área y tras varios rechaces recibía David Soto en la media luna que ajustó su mirilla para fusilar la meta romana. El Nuevo Vivero estallaba de alegría. La grada botaba. Era una fiesta. El gol no podía llegar en mejor momento para los blanquinegros. El Mérida no se lo terminaba de creer.

El derbi había comenzado intenso, trepidante y cargado de emoción.