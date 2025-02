El talento blanco supera el atrevimiento del Badajoz

20:04

El Badajoz no puede con las futuras estrellas de la galaxia blanca

El coraje y la lucha del Badajoz no fue suficiente para frenar la calidad de las promesas blancas. El Castilla se llevó el partido demostrando su maayor potencial y con destellos de su clase. Peter, en el primer tiempo, y Álvaro Marín, en el segundo, decantaron la balanaza a favor del filial madridista ante el que poco pudieron hacer los blanquinegros que no rendirse nunca y no bajar los brazos. Lo intentó por todos los medios posibles y generó multitud de ocasiones que no subieron al marcador. Algunas por centímetros y otras por un De Luis inconmesurable.

El ambiente no podía ser mejor con más de 8.000 personas desafiando el calor y como colofón a la Semana Santa. Al Badajoz le tocó dolor y muerte en otra semana más de pasión blanquinegra. El equipo pacense vuelve al descenso