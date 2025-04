El Córdoba sentencia el descenso del Badajoz

20:27

Adilson minimiza los daños

Sabía la entregada y numerosa afición del Badajoz que tocaba sufrir en Córdoba pero no tanto. Pero este es el signo de este equipo. Sufrir a más no poder. Se adelantó el Córdoba a los q6 minutos con un gol de De las Cuevas a placer tras un pase de José Muñoz desde la derecha. Mal se le ponían las cosas a los blanquinegros. Pero en un derroche de pundonor se lanzó arriba y apareció Adilson. Con suspense y sufrimiento, eso sí. El luso encontró su arrancada buena, asistió sobre Zelu que encañonó y el rechace le cayó a Gorka que de nuevo despejaba el porteto y a la tercera la cogería Adilson para enchufarla tras salir de un recorte. Cuanto sufrimiento. El Arcángel se vino abajo. El Badajoz no se conformó y tocó a rebato y dispuso de una triple coasión para rubricar sus mejores minutos con la remontada. Y lo que son las cosas. Al descanso se llegó fuera del descenso gracias al gol de Mérida en Majadahonda y un cuádruple empate criminal