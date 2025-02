Sergi Guilló avisa a los confiados en el Mérida

La última vez que el Mérida encadenó dos victorias consecutivas, la temporada aún gateaba en pañales. Fue ante el Atlético Sanluqueño en la segunda jornada y luego frente al Algeciras en la tercera. Este sábado, que vuelve al fortín de su casa, puede saborearlo ... por segunda vez, pero Sergi Guilló advierte a la afición: «Es un partido muy trampa». No vaya a ser que la gente se confíe ni tan siquiera una pizca tras el último 0-4. Los jugadores ya están sobre aviso.

«El Alcorcón es un equipo que está sacando buenos resultados estas últimas jornadas y que cambió de sistema justo en aquella segunda parte en la que nos remontaron en la primera vuelta. Si te tienen que apretar alto, te aprietan; si tienen que esperarte en su campo, están cómodos porque es muy buen equipo en transiciones. Por eso lleva tantos goles, porque hace muy bien las cosas en campo contrario. Si la gente se piensa que porque venimos de ganar 0-4 y nos visita un rival de abajo ya lo tenemos hecho, que se olvide. Y más en esta categoría, y más con este equipo. Le doy mucho valor a este partido porque es uno de los más difíciles que tenemos a corto plazo».

El Alcorcón, un recién descendido esta última temporada de Segunda A, abre los puestos de descenso a cinco puntos del cuadro emeritense. Perdió en su última salida en el Cerro del Espino, pero suma diez de los doce puntos en juego en las anteriores cuatro salidas a esa. «Y encima tenemos el preaviso de lo que nos pasó en la primera vuelta», cuando le remontaron un 0-2 al descanso. «Repito: le doy mucho valor al rival. Son un equipo supercomplicado porque están creciendo en todo».

Las únicas bajas emeritenses seguirán siendo las del mediocampista Juanjo Sánchez y el delantero Mizzian. Guilló recupera a Miki Muñoz y mete en convocatoria a las dos últimas incorporaciones para sumar 23 futbolistas en la lista. «Algo tocaré respecto al último once que ganó en Sevilla», avisa el técnico ilicitano del Mérida. «No soy de repetir demasiado alineaciones. Suelo tocar según el rival. Si para atacar a un jugador en concreto o para defender a otro necesito un futbolista con determinadas características, no me pesa cambiar algo del último 'once'. Si hay cambio, es porque creo que le viene bien al equipo».

Probablemente tocará algo o en el eje de la defensa o en el triángulo del centro del campo. Además, al menos Herculano Nabian tendrá minutos en la segunda parte. «Me está encantando lo que estoy viendo de él esta semana», reconoce Guilló. «Ha venido con muchas ganas y creo que nos va a dar muchísimo en esta segunda vuelta. Es fuerte, tiene capacidad no solo de peinar sino también de quedársela, es fino con los pies a pesar de lo grande que es… Le va a quitar minutos a los otros dos delanteros porque el nivel que está dando en los entrenamientos es muy bueno».

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Saúl del Cerro, Ismael Athuman, Nil Jiménez; Pablo Ganet, Beneit, Busi; Doncel, Liberto Beltrán y Javi Eslava. - Alcorcón: Josele Martínez; Juan Rojas, Álvaro Santiago, Rentero, Samu Rodríguez; Josiel Núñez, David Navarro, Capitas; Rayco, Da Costa y Vladys. Árbitro: Néstor Holgueras Castellanos, del comité castellanoleonés.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 18.00.

También habló maravillas de Miguel Carvalho, «porque es un jugador diferencial. Era una de las joyas de la cantera del Espanyol y sólo hay que ver el traspaso que se ha dado, porque con su edad que se vaya a Arabia con la dimensión que está cogiendo ese fútbol… Es diferencial entre líneas, con mucha calidad y un muy buen último pase. Tiene que ponerse al ritmo de los demás, pero es un jugador que no teníamos en plantilla: un 'diez' de los que ya no se ven tanto. Los dos vienen a desempeñar papeles importantes en esta segunda vuelta».

Y encima, el técnico ya podría poner de inicio a Álvaro Juan cuando quisiera, «porque ya está para jugar de titular. A hora hay que encajarlo porque no caben todos los de arriba». Por su parte, el técnico del Alcorcón, Pablo Álvarez, no podrá contar con el sancionado Manrique y el lesionado Juan Sebastián mantendrá hasta última hora la duda de Aparicio.