Semifinal por la permanencia para el Badajoz

Tenorio, sobre los arbitrajes: «es una cuestión de respeto»

Sobre los arbitrajes, David Tenorio fue esquivo en la primera interpelación: «es agua pasada, el daño está hecho. A centrarnos en lo que podemos controlar». Pero aún coleaban sus declaraciones crípticas que cerró con «ya está bien, ya es suficiente». Aunque recurrió a la muletilla de su carácter abierto e interpretativo, finalmente su discurso fue más explícito y lo asoció a una «cuestión de respeto al club», pero negó cualquier sospecha sobre posibles intereses ocultos. «No creo que nada esté influenciado, si lo pensara no estaría aquí. Todos somos humanos, podemos equivocarnos, pero las últimas decisiones han ido en nuestra contra y era el momento de mencionarlo». Más allá de fallos en acciones controvertidas como el penalti o las expulsiones, su crítica tenía otro trasfondo. «Me molesta que en el minuto 7 a nuestro portero se le amenace por pérdida de tiempo. Eso me sentó realmente mal, porque el Badajoz no va a ningún campo a empatar». Y añadió: «No se la juega solo el que va a ascender, también el que puede descender».