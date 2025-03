El semáforo de las sanciones amenaza la marcha del Badajoz

Manuel García Badajoz Jueves, 11 de mayo 2023, 22:18 | Actualizado 22:28h. Comenta Compartir

Quedan tres jornadas y pequeños matices que pasan más desapercibidos durante el curso adquieren una magnitud decisiva a estas alturas. Véase, por ejemplo, el golaveraje, ... fundamental en las cábalas finales y factor que el Badajoz ha inclinado a su favor ante rivales directos como el Sanse, el Fuenlabrada y la Cultural. Otra variable clave en el ocaso de la competición son las sanciones y especialmente la carga de amarillas que arrastran los futbolistas, algo que amenaza al plantel blanquinegro de cara a las últimas fechas. «Siempre es una preocupación, lógicamente. Intento no mirar eso, me centro en el partido del domingo, pero que no esté en el pensamiento y que no invada esa posibilidad, no quiere decir que no sea un término que en función de cómo se vaya sucediendo el partido debamos tenerlo en cuenta, y estaremos preparados para esa posibilidad», comentaba el técnico, David Tenorio, en la víspera del anterior choque.

Esta semana ya ha dejado una ausencia, la de Francis Ferrón, que llevaba apercibido desde diciembre, concretamente desde la jornada 11, en el derbi ante el Mérida disputado en el Romano. El pasado domingo, el ariete algecireño jugó 15 minutos ante la Cultural saliendo desde el banquillo y fue amonestado por desplazar el balón, según registra el acta. De esta manera, se perderá el choque dominical (17.00 horas) en A Malata frente al Racing de Ferrol. La otra baja confirmada es la de Matías Pérez Acuña, que fue castigado con dos partidos y una multa de 690 euros por incurrir en insultos, amenazas o provocaciones, infracciones recogidas en el artículo 130.1 del Reglamento General. Es la segunda roja del lateral argentino, que vio la doble amarilla en los minutos 35 y 45 del duelo ante el Fuenlabrada de la primera vuelta y, además, acumula 7 amarillas. En el capítulo de lesiones, la principal duda es la de Raúl Palma, después de que el entrenador del conjunto pacense desvelara en su comparecencia posterior al último duelo que sufre problemas físicos «que probablemente lo dejen fuera de la temporada». El centrocampista andaluz es, además, uno de los cuatro futbolistas que transitan bajo la amenaza del ciclo de amonestaciones. En su caso, la alerta amarilla se encendió hace ocho jornadas en el encuentro ante el Linense. En ese ranking también se halla otro de los tocados, Carlos Calderón, «con problemas durante la semana y que ha llegado muy justo y no quisimos tomar el riesgo de alienarlo», explicaba el técnico granadino. La polivalencia del manchego le ha convertido en una pieza clave en el flanco diestro, tanto para Salmerón como para Tenorio, ya sea como extremo o como lateral, posición en la que ha vuelto a asentarse y en la que le sustituyó José Mas hace unos días. Calderón vio la cuarta en el duelo regional frente al Mérida en el feudo blanquinegro y es otra de las piezas primordiales que baila en el alambre. En la misma tesitura se encuentra Jesús Alfaro, único integrante de la plantilla que lo ha jugado absolutamente todo desde que se produjo el relevo en el banquillo a finales de marzo, ya sea más centrado en la medular o entrando por dentro. El palmerino, que ya se perdió un choque por sanción tras ver la roja en Algeciras, se ha quedado al límite de la suspensión en Linares hace dos semanas. Cierra esta lista Borja García, cuya cuota de protagonismo y titularidades ha quedado muy mermada con la llegada de Tenorio, con el que solo ha salido de inicio en dos compromisos, frente al Unionistas y al Talavera. Vio la cuarta amarilla frente al Linense en la jornada 21 y se perdió dos citas al principio de la campaña al ser expulsado cuando ya había sido sustituido ante el Castilla en Valdebebas. Existe un segundo escalón de advertidos y que aún podrían verse afectados si reciben dos amonestaciones en las siguientes jornadas. Josete ha recibido tres amarillas en el cómputo global de su etapa en el Talavera y el Badajoz, las mismas que Jannick Buyla, ambos fichajes del mercado de invierno. Gianluca Mancuso también está a dos de pagar peaje, aunque el bonarense ha visto 8 amarillas, por lo cual ha cumplido ya un ciclo ante el Pontevedra en la segunda vuelta, y una roja, la que recibió en la cuarta jornada contra el Algeciras. Análoga situación a la de Adilson, también con 8 y que en enero no pudo participar frente al Talavera al ver la quinta. A priori sorprende su presencia en el ranking por su demarcación, pero demuestra la implicación defensiva del luso. Están fuera de peligro Mariano (10), Carlos Cordero (7), Juanmi (2), Edu Sánchez (1), José Mas (6), David Soto (2), Zelu (7), Gorka Santamaría (7) y Müller (2), Kike Royo (0) y Narváez (0).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión