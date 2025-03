Segunda pretemporada del Mérida

Tan serio y realista es Ruano en sus apariciones públicas como exigente y minucioso con sus jugadores en el día a día. Que cuando se ... pierda o se haga mal, pasen cosas. Y con Ruano están pasando esas cosas entre semana. De ahí las dobles sesiones de entrenamientos desde que llegó y, presumiblemente, hasta las vacaciones de Navidad. Y los pesos pesados así lo agradecen, conscientes de que sólo con exigencia saldrá el equipo de la delicada situación en la que se encuentra.

Aunque con sus futbolistas es aún más directo en el cara a cara, tampoco maquilla el nuevo técnico del Mérida lo que ve cuando se dirige a los aficionados. «Actualmente estamos en pretemporada en cuanto a conceptos, tanto en fase ofensiva como defensiva. Y eso nos está costando tiempo de entrenamiento. Lo primero que tenemos que hacer es ser un equipo más compacto, más organizado defensivamente y luego ir dando pinceladas ofensivas. Tenemos que intentar mantener la portería a cero sin renunciar a ganar el partido. Estamos invirtiendo mucho tiempo en que se vea al equipo ordenado. Y luego, si no sabemos defender un centro lateral, hay que invertir tiempo en eso. Sé que lo han entrenado, pero seguimos teniendo un problema ahí», explica Ruano.

«Estamos muy lejos de lo que me gustaría en todas las fases. A mí no me gusta vender motos y decir que trabajamos mucho. Trabajamos el doble porque lo necesitamos. El día que no lo necesitemos, no trabajaremos en doble sesión. Pero más que entrenar mucho, lo que hay que saber es qué se entrena y por qué. Creo que hay cosas que no estamos haciendo bien, que seguramente se han trabajado antes pero que por 'x' no se han consolidado, y si no se ve ese trabajo en el campo, hay que volver a entrenarlo.

Le cuesta más al técnico emeritense hablar de las bajas. Las hay, pero prefiere mantenerlas dentro del vestuario para no facilitar pistas a un rival que, precisamente por quiénes tiene en el banquillo, sabe más del Mérida que de cualquier rival del grupo. «Será un partido especial para Juanma Barrero, más que para mí. Pero nosotros también le conocemos muy bien a él. Casi todo mi cuerpo técnico fue el suyo el año pasado. Pero ha habido muchos cambios en mi equipo y él se habrá tenido que adaptar a lo que se ha encontrado allí». «Sí, es el club donde he crecido como futbolista y entrenador y siempre es un sitio especial para mí», quiso Juanma Barrero ser escueto cuando le preguntaron en Baleares por su rival del domingo.

El Mérida viajará este mediodía, tras el entrenamiento matutino, con las únicas bajas seguras de Lluís Llácer y Álvaro Juan. Todos los demás son incógnitas. «Hay tres o cuatro bajas más, aparte de esos dos, que no han entrenado en toda la semana. Se han ido incorporando algunos jugadores, pero otros se han caído», despejó Ruano.

O sea que habrá sorpresas en la convocatoria. «No voy a decir las bajas, pero prácticamente estamos igual que la semana pasada. Los que se incorporan no están para jugar de inicio. Las lesiones te condicionan mucho. Ojalá se vayan recuperando para contar con más efectivos, pero a día de hoy es lo que tenemos. Con los que estamos tendremos argumentos para intentar ganar el partido. Hemos trabajado con los que sabíamos que íbamos a tener seguros. Esperaremos al último entrenamiento de mañana».