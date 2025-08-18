Savia nueva para la retaguardia del Mérida
El conjunto romano presentó este lunes al central Javi Domínguez, al lateral derecho Jacobo Martí y al portero Álex Gil
R. H.
Mérida
Lunes, 18 de agosto 2025, 19:58
Este lunes, el Mérida presentó a tres de sus nuevos fichajes, que cuentan con un denominador común, la juventud. Jacobo Martí (Valencia, 2004), ... lateral derecho de 20 años procedente del Torrent, llega con la vitola de zaguero moderno por su polivalencia pudiendo desempeñarse también como extremo. «Voy a jugar con carácter, personalidad y voy a darlo todo por el club», destacó.
El más veterano de los tres es Javi Domínguez (Madrid, 2001), central de 24 años que ya posee experiencia en la categoría de bronce y cuyo último equipo ha sido el Real Unión. El defensor resaltó la profesionalidad del club «están trabajando el día a día y eso al final es calidad de vida para el jugador».
Por su parte, Álex Gil (Puente Genil, Córdoba, 2007), portero aún en edad juvenil, viene del Puente Genil, con el que logró el ascenso a Segunda RFEF y resaltó que «para mí es un reto para seguir creciendo».
