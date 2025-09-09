Rui Gomes cierra el vestuario del Mérida

R. P. Mérida Martes, 9 de septiembre 2025, 22:06 Comenta Compartir

Rui Pedro Ribero Fernandes Duarte Gomes (Braga, Portugal, 1997) echó la llave del vestuario del Mérida este martes. Al menos hasta el mercado de invierno. El extremo portugués ha sido elegido por Tiago Lenho como el 'profesional en paro' para completar la plantilla de 23 jugadores de Fran Beltrán.

La última temporada la jugó en el GD Chaves de la Segunda División lusa, donde jugó 29 partidos, anotó dos goles y dio dos asistencias. También tiene experiencia en Primera, donde ha disputado más de 30 partidos, en muchos más equipos de Segunda, como el Portimonense, Tondela, Covilla, Leiria, Gil Vicente y Mafra, y en el extranjero, con el Legia de Varsovia.

Rui Gomes se formó en las canteras del Braga, del Benfica y del Guimaraes y llegó a pisar la selección portuguesa sub-20. «Se trata de un extremo zurdo habilidoso que puede jugar en ambas bandas y que destaca por su calidad y desparpajo», lo presenta la dirección deportiva del Mérida. El jugador ya se encuentra en Mérida y listo para comenzar a entrenar con el equipo desde este miércoles.