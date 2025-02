Ruano: «Ahora hay que ser prácticos porque necesitamos puntos»

R. P. Martes, 31 de octubre 2023, 21:16 | Actualizado 21:25h. Comenta Compartir

Francisco Manuel Ruano Bausán (Barcelona, 1974) es un tipo serio. En los trece minutos que duró su presentación como nuevo técnico del Mérida no rompió a reírse ni una sola vez. Presumiblemente porque así lo exige la situación del equipo. Sí se le escaparon algunas muecas como atisbo de sonrisa… pero poco más. Y porque se arrancó a hablar de su pasado en el Romano: «Aunque aquella temporada acabó muy mal, yo fui muy feliz aquí. Uno no puede elegir cuándo venir a los sitios, pero siempre he pensado que era uno de los equipos a los que me gustaría entrenar».

No viene solo: le acompañará en la aventura otro mítico ex futbolista del Mérida CP como el mediocentro Marcos Martín, que hará las funciones de ayudante. El club se puso en contacto con Ruano a principios de la semana pasada y, tras varias entrevistas exponiendo las posturas de una parte y de la otra, el sábado se atisbó la 'fumata blanca'. Este miércoles entrenará por primera vez, y en doble sesión, a su nueva plantilla.

«A mí me gusta que mis equipos lleven la iniciativa, que sepan tratar bien el balón, salir jugando desde atrás. Pero en esta categoría, en muchas fases del juego, también nos va a tocar defender, y ahí quiero que mis equipos sean intensos, agresivos y verticales. Ahora tenemos que ser más prácticos porque tenemos una situación complicada. Tenemos que minimizar riesgos porque necesitamos puntos», explicó claramente el nuevo entrenador del Mérida. «Pero al final acabaremos jugando como a mí me gusta. Implantaré mi idea desde el primer momento. Yo soy muy ambicioso en el trabajo diario, y en eso nos vamos a centrar, para que de aquí a un tiempo podamos jugar con más soltura».

El propio Ruano implantó una metodología cuando llegó a las categorías inferiores del Málaga hace ya diez años y ahora se encontrará con un dueño tan exigente y obsesionado con el procedimiento como él. «Yo no he inventado nada. Lo que he hecho siempre es ver lo que funciona y, si funciona, cogerlo. En esa línea de trabajo vengo. Yo he formado a muchísimos entrenadores en Málaga que luego han entrenado a chicos que han llegado a lo más alto. Aquí en Mérida la metodología está basada en grandes profesionales, de experiencia contrastada. Yo le doy mucha importancia al pequeño detalle para hacer crecer al futbolista, porque eso hace que el equipo crezca. Vamos a adaptarnos para fusionar las dos metodologías».

«Creemos que Ruano está muy preparado y tiene las ideas muy claras. Tiene experiencia en la categoría y ha realizado un trabajo excepcional en la academia del Málaga, tratando con gente joven. Esa es una de las razones que nos han hecho decantarnos por él», explicó por parte del club David Rocha, que le pasa el testigo del banquillo. «Hay que mejorar muchas cosas. Lo primero, el estado anímico. El equipo es joven y hay que enseñarle a competir. El pasado ya no sirve para nada, así que a centrarnos en el día a día a partir de ahora. En eso soy muy exigente», zanjó Ruano.