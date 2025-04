El Romano se vuelve a engalanar

Sería conveniente, tal vez, no escribir esto de ahora jamás, por lo del contragafe y derivados… pero es que el Mérida no pierde en el ... Romano desde el pasado 26 de febrero ante el filial del Celta (0-3). Hablamos de 19 de los últimos 21 puntos en juego y con solo tres goles encajados. De alargar esta racha sería ante el Real Madrid Castilla y sin plan B. Sin el sancionado Padilla ni los lesionados Álvaro Juan y Elejalde, Rai intentará hacerle daño al filial madridista con tan solo Escardó, Sandoval, Chuma, Busi y los minutos de Akito en la segunda parte. «Hay que adaptarse a lo que tenemos. Son 14 o 15 futbolistas en plenitud de condiciones y con eso tenemos que ir para adelante», cuenta Rai, que estará sin Padilla dos partidos, sin Elejalde alrededor de cuatro semanas y sin Álvaro Juan tres meses.

«Claro que me gustaría tener a esos jugadores desequilibrantes que fichamos en verano, pero no hay otro camino que tirar hacia adelante con lo que tenemos. La idea sigue siendo la misma: ser competitivos y crecer como equipo, independientemente de los jugadores que tengamos». A ver… un 'once' competitivo le sale, luego tendrá que hacer cábalas cuando el físico empiece a fallar. Una posible solución para darle pulmones al equipo en la segunda parte sería utilizar más arriba a laterales como Llácer y Diego Parras, por ejemplo.

Con la exhibición ante el Linares ya un poco lejos, lo primordial ante este panorama es competir y atacar algo mejor que en los últimos partidos. «Puede ser que el primer día pusiésemos el listón muy alto, pero si hemos logrado llegar a ese nivel, el objetivo debe ser al menos repetirlo. Aunque el partido ante el Melilla estaba controlado, lo pudimos hacer mucho mejor; y en Algeciras lo teníamos por el camino que queríamos, pero la expulsión cambió todo. Si hubiéramos aguantado con once, hubiéramos tenido opciones en la segunda parte con el plan que llevábamos», hace balance el técnico del Mérida.

Mérida AD José Andrés; Felipe Alfonso, Bonaque, Elo o Tomás Bourdal, Raúl Prada; Luis Acosta, Beneit, Escardó; Busi, Sandoval y Chuma. - Real Madrid Castilla: Lucas Cañizares; Vinicius Tobías, Jacobo, Álvaro Carrillo, Obrador; Manuel Ángel, Theo Zidane, Edgar Pujol, Nico Paz, César Palacios; y Noel López Árbitro: Fernando Román Román, del comité castellano leonés.

Estadio y hora: Romano José Fouto (18.00).

A su lado pululará por el área técnica Raúl González, en las quinielas hace unas semanas para dar el salto a un banquillo de Primera como el de Villarreal. Tras una renovación parcial de la plantilla (han salido los mejores jugadores del curso pasado y han sido sustituidos por chicos del C o del juvenil), al Castilla le está costando arrancar. Al menos si lo comparamos con el que terminó el año pasado, que se quedó a unos minutos de ascender a Segunda A.

En cuatro jornadas ha cosechado un triunfo (en Antequera), dos empates (ambos en Valdebebas ante Melilla y Atlético) y una derrota (en Linarejos). En todos ha destacado la figura de Nico Paz, que ha hecho más de la mitad de los goles de su equipo hasta el momento. «El año pasado era un equipo más hecho, con individualidades adaptadas a la categoría», analiza Rai. «El de ahora es más joven, pero con la misma calidad. En dos o tres años estará igual que el del año pasado. Tienen los mejores jugadores a nivel de filiales de toda España, y eso lo hace complicado. Pero en el otro fútbol, el de la veteranía, el de la experiencia en los duelo o disputas, debe ser nuestro. Hacerle sentir incómodos, ser incisivos, verticales y hacerle daño en las transiciones que podamos tener. Y atentos a cuando no tengamos la pelota, que no corran porque si lo hacen, te pueden matar».

El año pasado se registró en el Romano una entrada de 5.300 espectadores. El club espera reflejar este sábado algo similar.