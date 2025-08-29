El Romano retoma su maravillosa rutina

R. P. Mérida Viernes, 29 de agosto 2025, 20:29 Comenta Compartir

Pretender adelantarte a lo que va a suceder en un partido es como marcar el golazo de Fibrix sin haberte calzado unas Marco en tu vida. Pero pretender vaticinar lo que va a suceder en el primer partido de liga es llevarte los 100 euros tirando descalzo y con los ojos vendados. Porque, aunque no lo crean, las pretemporadas valen de poco: los entrenadores buscan y quieren unas cosas y los aficionados exigen otras. Así que a la casilla de salida se llega medio a ciegas. Sobre todo en lo tocante al rival, en este caso del Barakaldo, pero también en lo tocante al Mérida.

Por ejemplo: ¿con dos o tres centrales? «Os vais a aburrir en ese sentido porque al final nosotros ajustamos mucho el sistema a cómo queremos presionar, si estamos en bloque alto o medio… con lo cual ahí habrá cierta alternancia», descifró en la previa del debut liguero el técnico emeritense, Fran Beltrán.

Más por ejemplos: con la baja por sanción de Javi Domínguez, que arrastra una roja de la última jornada del curso pasado, y las dudas por lesión de Felipe Alfonso y Pareja, ¿qué defensa saldría? «La baja de Javi evidentemente que nos condiciona, pero tenemos laterales que pueden hacer ese perfil de cerrar e iniciar más bajos y extremos que tienen la capacidad también de hacer de carrileros, con lo cual seremos más imprevisibles para los rivales».

Porque si no se va a arriesgar con Felipe Alfonso y Gaizka tiene que abandonar el lateral derecho para acompañar a Javi Lancho en el centro de la zaga, sólo le quedaría a Fran Beltrán la opción de Jacobo Martí en la derecha. «Vamos a seguir con la misma política que en pretemporada: cuidar a los jugadores con el objetivo de que recuperen sensaciones y lleguen en condiciones. Cuando Pipe juegue será porque entendemos que está al cien por cien».

Más: ¿va a haber competencia en la portería o lo tiene claro desde el principio? «De cara al debut liguero, no tengo ninguna duda. Y luego creo que tenemos dos porteros con perfiles distintos que nos pueden permitir que la competencia interna sea buena. Pero no podemos asegurar que el portero de la jornada uno vaya a ser el portero de la jornada 20». Tan claro tiene el guardameta titular como los diez jugadores restantes, según confirmó Fran Beltrán.

Mérida: Csenterics; Jacobo Martí; Gaizka, Javi Lancho, Vergés; Víctor Corral, Martín Solar, Doncel, Beneit, Areso; y Álvaro García. - Barakaldo: Ispizua; de Jesús, Dufur, Arana, Albizua; Naveira, Huidobro, San Bartolomé, Eric Pérez, Íñigo Muñoz; y Galarza. Árbitro: Francisco Javier Expósito Jaramillo, del comité andaluz.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 19.30.

Y por último: ¿dónde veremos más a Carlos Doncel y Raúl Beneit: por fuera o por dentro? «Doncel como extremo es de los mejores regateadores de la categoría y luego, entre líneas, es capaz de hacer mucho daño, con lo cual puede jugar de 10 o de 7 que se meta hacia adentro para aprovechar a los jugadores con recorrido como Pipe o Jacobo. Y Beneit es un jugador muy polivalente que tiene que ganar mucho peso específico y ser todavía más importante de lo que fue el año pasado porque tiene capacidad, nivel y es uno de nuestros capitanes. Podría estar ahora mismo en otro sitio cobrando más dinero y ha decidido seguir en el Mérida porque es el Mérida. Pero lo veo más en la mediapunta, aunque me aprovecharé de él para distintos lugares».

A todo esto, encima debuta el VAR en el Romano. «Aquí en Mérida deberíamos estar a favor de esto», opina el técnico romano. «Porque seguramente si se hubiera implantado unos meses antes se habría jugado una ronda más de playoff. Habrá algunas interrupciones más y seguro que en algún momento consideremos que se está siendo injusto con nosotros y, en otras, que nos beneficiará. Pero yo estoy a favor de la justicia».

Y para terminar, el duelo será inédito: nunca ambos equipos se han enfrentado. «Yo estoy viendo chispa en mi equipo en las últimas dos semanas», reconoce desde Barakaldo su técnico, Imanol de la Sota. «Después de una pretemporada con muchos problemas de lesionados, ya estamos recuperando, aunque habrá jugadores que no estarán para ayudar mucho tiempo».

Noventa días después, regresa la maravillosa rutina al Romano.