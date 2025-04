Que el ritmo no pare

Hace como mes y medio, la salvación era una milagrosa quimera. Hoy, esa misma salvación está todavía algo difícil. Pero si el Mérida le ... gana este sábado en el Romano al Alcoyano, metería de lleno al undécimo de la tabla en la lucha por la permanencia... y ahí sí que cambiaría el panorama una barbaridad. «Es verdad que el equipo está eufórico tras los últimos resultados obtenidos, pero aún tenemos los pies en el suelo y somos realistas con la situación que tenemos», describe David Rocha. «No podemos relajarnos porque el Linares viene apretando como nosotros».

De hecho, los dos últimos partidos del Mérida no han sido tan completos, a pesar del seis de seis en el puntaje. Ofensivamente le costó ante el Atlético Baleares y, sobre todo, la última jornada en San Fernando. «Sabemos que tenemos que mejorar con balón, pero a veces eso lo provocamos nosotros mismos: queremos ser verticales, robar y jugar directo para atacar el espacio… y no tener esa pausa nos juega a veces malas pasadas. Está claro que no podemos sobar tanto el balón, pero sí tenerlo un poco más para descansar con él. Pero a mí me gusta que el equipo se haya convertido en un equipo ganador y a veces gane sin merecerlo».

¿Dudas en el once?

Otra vez sin Iñaki Elejalde y Lluís Llácer, pero ya con Luís Acosta y una semana más de Sandoval, Felipe Alfonso y Bonaque. Así que el cuerpo técnico volverá a dudar. Y la duda acarrea que, elija lo que finalmente elija, tendrá bazas para cambiar el guion del partido en el tramo final. «Yo no tengo presión al respecto. El problema lo tienen Bonaque, Sandoval, Pipe y los que compiten con ellos. Antes sabían el lunes los que iban a jugar y ahora todos dudamos, porque están entrenando bien, tanto los que están jugando como los que entran para mantener el nivel del equipo».

Lo que no escondió el técnico emeritense es lo de Luís Acosta: «Jugará titular. Es imprescindible para nosotros». Normal: se le echó de menos en San Fernando a pesar del correcto partido de Ismael Gutiérrez. Por su parte, el Alcoyano ha viajado con las bajas importantes del zaguero Primi por sanción y de Sergio Nieto y Kike Carrasco por lesión. «El Mérida es el equipo más en forma del grupo junto al Córdoba», avisó en la previa Vicente Parras, técnico blanquiazul. «Tiene muy claro lo que hacer para sumar. No tiene nada que ver con el equipo que vino aquí hace dos meses. No podemos subestimarles».

En el primer partido del año, en Alcoy, el Mérida evidenció que no le daba ni para luchar por la permanencia. En este partido de vuelta, dos meses y medio después, puede confirmar que está lanzado hacia ella. ¿La clave? No repetir actuaciones como las de El Collao. «Nos pasaron por encima. Ha sido el partido, desde que yo estoy, en el que menos hemos competido y en el que más jodidos nos fuimos. Ojalá nos saquemos ahora la espina y les metamos en el lío», apunta Rocha.

Desde aquel partido hasta hoy, el Mérida ha sumado un punto más que el Alcoyano, que viene de ganarle al líder Castellón el pasado domingo y de no perder a domicilio desde el 21 de enero. «Es que el Alcoyano es un equipo muy reconocible y, a pesar de las bajas que va a tener en defensa, lo va a hacer muy bien entre el que entre. No va a ser un partido de guante blanco, va a ser una batalla bastante dura. Hay que igualarles en intensidad», reconoce el técnico emeritense.