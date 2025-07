Rementería y Ajenjo, talento para crecer junto al Cacereño

El Cacereño tiene motivos para ilusionarse con la nueva temporada en Primera RFEF. Y este lunes presentó dos razones más para confiar en un proyecto ... que pomete grandes emociones. «Juventud, hambre y ganas de crecer», así anunciaba Francis Bordallo a Javier Ajenjo y Unai Rementería en su puesta de largo en la sede de Gefiscal, uno de los patrocinadores del club. Dos organizadores de gran proyección que llegan al Príncipe Felipe como lanzadera para crecer junto al club en el salto a la nueva categoría. Ambos se consideran con buen manejo de balón, visión de juego y sacrificados por el equipo.

Unai Rementería Castro (Bilbao, 1999) llega al Cacereño desde el Tudelano. A sus 25 años cuenta con experiencia en Primera RFEF con el filial del Athletic y Talavera. «La diferencia en las categorías está sobre todo en el ritmo. Cuanto más arriba juegas menos tiempo tienes para pensar con el balón, te aprietan antes y los errores en defensa se pagan más caros. Tendremos que aprovechar nosotros también esas virtudes que tenemos para hacer daño a los rivales».

Javier Ajenjo Hyjek (Madrid, 2001) no ha pisado la división de bronce, pero su trayectoria como internacional con Polonia sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20 debido a su doble nacionalidad le hace tener un bagaje importante a otros niveles. «No tengo experiencia en esta categoría, pero he jugado en grandes escenarios. Vengo a sumar, a lo que me pida Julio. La presión se la pone uno mismo, trato de ayudar al equipo, disfrutar en el campo y conseguir los resultados». Con 24 años y formado en la cantera del Atlético de Madrid, Ajenjo procede del Melilla tras pasar por la liga polaca y Estepona y ya conoce el Príncipe Felipe de su etapa en el Recre la temporada que dejó sin ascenso al Cacereño. Una eliminatoria que recuerda con emoción. «El ambiente fue espectacular aquí. Fue un partidazo. Allí también, con mucha gente, vivimos casi lo que es el fútbol profesional. Ahora me toca estar de este lado y aprovechar esta oportunidad que me han dado», expuso.

En cuanto a la enorme pasión que se ha desatado en la ciudad con el Cacereño, ambos esperan poder corresponder y hacer disfrutar a la afición. «Se nota en la calle que la gente está con el equipo. Como jugador lo único que puedo prometer es el trabajo, individual y colectivo del grupo en cada entrenamiento y en base a ese trabajo esperemos que los resultados lleguen y que todos juntos podamos remar en la misma dirección», apuntaba Rementería. Su compañero Ajenjo comparte esa sensación especial ante el estreno de la nueva categoría y coincide en poder devolverle ese apoyo con trabajo en el campo. «Nosotros también estamos ilusionados. Yo también soy nuevo en la categoría. Ir partido a partido. El objetivo es la permanencia y es lo que vamos a intentar lograr cuanto antes. Que estén todos tranquilos porque vamos a dejar todo en el campo», resaltó.