El Real Oviedo sorprende al Cacereño

El Cacereño Femenino afrontó ayer su tercer encuentro de pretemporada tras los dos compromisos consecutivos ante el Sporting de Huelva en los que había cosechado sendas victorias. El conjunto verdiblanco encajó su primera derrota (3-2) en su desplazamiento hasta la localidad de Carrizo de la Ribera para medirse al Oviedo Femenino, con el que competirá esta temporada en Primera RFEF tras su ascenso.

El duelo no comenzó bien para los intereses del bloque extremeño, ya que en el minuto 3 cometió un penalti que transformaría Ana para las asturianas en el 1-0. El Cacereño trató de reaccionar al tempranero tanto con un acercamiento de Acedo, pero su remate se marchó desviado por encima de la portería rival.

A punto de cumplirse la primera media hora del encuentro, el conjunto que dirige Ernesto Sánchez volvería a nivelar la contienda, también desde los once metros, con el gol de Carrillo. Poco durarían las tablas, ya que apenas unos instantes después, en el minuto 38, el conjunto carbayón ponía el 2-1 con un centro-chut de Ana que se fue envenenando y que no pudo atajar Delia Baz.

Al borde del descanso, la última incorporación de las cacereñas, la atacante Ida Guehai, estuvo a punto de estrenarse con un gran cabezazo, pero la guardameta Laura sacó el balón con una intervención de mucho mérito.

Tras el paso por vestuarios, el Cacereño se topó con un nuevo golpe con el tercer tanto ovetense, obra de Vera Rico, en el minuto 56. Las extremeñas recortarían distancias de manera inmediata con el tanto de Sara Rubio en el 62 tras un saque de esquina botado por Aya, poniendo el 3-2 definitivo.