Rai cruza los dedos

Casi dos meses y medio después, Juan Palomares ha vuelto a entrenar con cierta normalidad junto al resto de sus compañeros. Se rompió el dedo ... de una mano en la primera semana de pretemporada y este sábado podría reaparecer bajo palos ante el Antequera.

«En este primer día he hecho adaptación al grupo. Sólo he entrenado con los porteros», declaró el cancerbero jiennense en Canal Extremadura Televisión. «Todo irá según sensaciones y, de momento, son muy buenas. La mano me está respetando y soy muy optimista. Si todo va bien, el jueves o el viernes entraré ya con el equipo, como uno más, y a estar preparado para la decisión que tome el míster. Ojalá pueda contar conmigo».

Junto a Palomares, Rai podría recuperar también a Álex Escardó. El mediapunta aguantó todo el partido sin jugar en el banquillo de Castalia por una contractura en el cuádriceps y este martes ya se ejercitó con el grupo: «Puede que llegue al sábado», reveló este martes el técnico emeritense en Canal Extremadura Radio. Las únicas bajas seguras siguen siendo Sandoval, Diego Parras, Elejalde y Álvaro Juan.

«La racha de lesiones es bastante jodida», continúa Rai. «Muchas de ellas son desafortunadas, como la de Palomares, Elejalde o Álvaro Juan. Son de mala suerte. Tenemos futbolistas que juegan asiduamente y, encima, es el único que tenemos en esa demarcación. No tiene competencia. Y sabe que, haga lo que haga, va a jugar. Y eso, en ciertos momentos, te lleva a cierta relajación. Y luego que baja el nivel de entrenamiento tener tantas ausencias. Pero repito, no quiero ponerlo de excusas».

Precios para Córdoba

El club ya ha publicado los precios para el viaje a Córdoba del 14 de octubre. Si se adquiere el billete hasta el martes 10, el precio será de 27 euros. Si se adquiere a partir del miércoles 11, será de 27 euros. El precio de las entradas, que saldrán a la venta en breve, será de 15 euros para los adultos y 5 euros para los menores de 12 años.