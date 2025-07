No habrá quinta del cuatro en el Mérida

Cuando Manuel Bonaque Acevedo (Huelva, 1991) aterrizó por primera vez en el vestuario del Romano, Juan García era el entrenador del equipo, Ander Garitano el ... director deportivo y Paco Puertas el máximo accionista. El central onubense fue el primer fichaje del curso 2021-22, cuando también llegarían tipos como Álvaro Ramón, Artiles, Higor Rocha o Lolo Pla. Hoy, cuatro años después, el 'cuatro' deposita el brazalete de capitán después de que el club no le haya propuesto continuar. La dirección deportiva, tras los fichajes de Gaizka Martínez y Javi Lancho, decidió apostar por la juventud y proyección de Luis Pareja para semi completar la demarcación. El cuarto central de la plantilla será un futbolista que ocupe ficha sub-23.

Pero Bonaque no solo fue titular en el último partido del playoff de ascenso a Segunda A el pasado mes en Zubieta, sino indiscutible otra vez en el tramo final de la temporada, cuando Sergi Guilló consolidó la defensa de tres centrales. La 24-25 la ha terminado con 29 partidos (24 como titular) y una asistencia, pero su etapa con la camiseta del Mérida engloba un total 126 partidos y 10 goles. Y entre medias, muchas etapas delicadas que encarar. Lo que le eleva a uno de los mejores centrales del siglo de cualquier Mérida. «Escribo estas palabras con lágrimas en los ojos para despedirme de la que ha sido, y siempre será, mi casa: el AD Mérida», encabezó su carta de despedida en redes sociales, antes de anunciarse su fichaje por el Recreativo de Huelva, donde se formó y jugó en tres etapas diferentes en el primer equipo.

«Cuando llegué, jamás imaginé que viviría tantas emociones juntas. Aventuras que marcaron mi vida: un ascenso, salvaciones sufridas, el orgullo de llevar el brazalete de capitán y hasta disputar un playoff de ascenso a Segunda A. No me arrepiento de nada. Cada paso ha merecido la pena. Hoy me marcho con tristeza y dolor, pero también con la cabeza alta y el corazón lleno. Orgulloso del trabajo realizado, porque allí me habéis visto tal como soy. Gracias a vosotros, he sido muy feliz. Solo os pido que me recordéis no solo como un futbolista, sino como alguien que lo dio todo por y para este club».

La despedida la soltó antes el propio Bonaque que el club, porque el central onubense quería continuar una temporada más, pero el club ha estimado que no tiene cabida en el próximo proyecto deportivo. Aunque estaba en la lista de posibles negociaciones, ninguna de las partes se ha sentado a negociar en el último mes. «Bonaque deja una huella imborrable en la historia reciente del club. Queremos agradecerle el compromiso, liderazgo dentro y fuera del campo y su profesionalidad, que, sin duda, ha sido ejemplo para todos los que formamos esta familia», escribió el club emeritense.

También anunció el conjunto emeritense este lunes el traspaso del juvenil Tiago Leal al Torreense portugués de la Segunda División lusa, con el que jugará un amistoso a principios del mes de agosto. Tiago ha jugado esta última temporada con el primer equipo nueve minutos en dos partidos, en Valdebebas y el último en el Romano ante el Atlético B.

Desde Busi, que fue el primero, hasta Bonaque, que ha sido el último, ya se han despedido hasta dieciocho jugadores de la última plantilla. Algunos porque volvían de cesión (Saúl, Nil, Carvalho, Herculano y Edu Sánchez), otros por decisión del club (Athuman, Mizzian, Busi, Ganet, Falcón y Bonaque) y otros inesperados a pesar de las ofertas de renovación, como Álvaro Juan. Porque desde las oficinas del Romano, a pesar del esfuerzo, se daba por imposible a Eslava, Liberto y Juanjo. Ya sólo faltaría por deshojar la margarita de Palomares y Prevedini.