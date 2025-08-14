Quince días para tres fichajes del Mérida

El director deportivo del Mérida reitera: a la plantilla de Fran Beltrán sólo le quedan tres incorporaciones para considerarla cerrada. Un extremo, ... un delantero y un portero. Aunque… «no sabes qué puede pasar hasta el final del mercado, si puede salir alguien... Son cosas que pueden pasar en el fútbol. Pero por ahora esas son las tres prioridades del equipo», refirió Tiago Lenho. Las dos fichas séniors que le quedan podrían ir indistintamente a cualquiera de las tres demarcaciones («si, por ejemplo, el portero es bueno y es sub-23, claro que puede venir») y esos tres que quedan por venir podrían ser o todos cesiones o todos fichajes.

«Claro que nos gustaría cerrar la plantilla lo antes posible, pero el mercado no se mueve siempre al tiempo que queremos. La idea es completar la plantilla con jugadores que vengan a sumar. Lo importante es que el futbolista que venga sienta que este es su lugar y quiera formar parte del proyecto. Tendremos una plantilla de 24 jugadores, que completarán dos chicos de la cantera», explicó el director deportivo en el contexto de la presentación de tres nuevas incorporaciones: el extremo Areso, el lateral zurdo Vergés y el guardameta húngaro Csenterics. De los dos jugadores a prueba, ya no está el mediocampista ghanés Abdul Rashid pero sí el centrocampista alemán Benny Dibrani, que tendrá minutos en los dos amistosos de este fin de semana.

El equipo de Fran Beltrán se medirá primero al Santa Amalia de Tercera Federación este viernes festivo (11.00 horas) en el municipal amaliense y el sábado jugará a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva del Betis (10.30 horas) ante el filial verdiblanco, que este curso competirá en el otro grupo de Primera Federación. Podría tener sus primeros minutos de la pretemporada Luis Pareja, que se lesionó al final del curso pasado. Quien no debutará aún será Felipe Alfonso, que se incorporará ya a la dinámica de grupo el próximo lunes.

Cambio de horario

Mientras, el club ya ha solicitado a la Federación Española el cambio de horario del primer partido liguero ante el Barakaldo en el Romano, fijado para el domingo 31 de agosto a las 21.30 horas. Un año más, a causa de la coincidencia con el Festival de Teatro y este año también con la inauguración de la Feria, no se podría disputar en esa franja por la falta de efectivos policiales. Las dos opciones más viables en principio serían o adelantarlo al sábado, pero en horario caluroso (19.30 horas), o retrasarlo al lunes a la misma hora (21.30).