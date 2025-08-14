HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Corte en la N-630 y en otras cuatro carreteras por los incendios en Extremadura
Vergés, Lenho, Csenterics y Areso en la presentación de los tres jugadores en el estadio Romano. Mérida AD
Primera RFEF

Quince días para tres fichajes del Mérida

Dispone de dos fichas séniors y aún tiene que fichar a un portero, un extremo y un delantero, porque la plantilla de 24 la completarán dos jugadores de la cantera

R. P.

Mérida

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:23

El director deportivo del Mérida reitera: a la plantilla de Fran Beltrán sólo le quedan tres incorporaciones para considerarla cerrada. Un extremo, ... un delantero y un portero. Aunque… «no sabes qué puede pasar hasta el final del mercado, si puede salir alguien... Son cosas que pueden pasar en el fútbol. Pero por ahora esas son las tres prioridades del equipo», refirió Tiago Lenho. Las dos fichas séniors que le quedan podrían ir indistintamente a cualquiera de las tres demarcaciones («si, por ejemplo, el portero es bueno y es sub-23, claro que puede venir») y esos tres que quedan por venir podrían ser o todos cesiones o todos fichajes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  2. 2 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  3. 3 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  4. 4 Un vecino de Torrejoncillo sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de la localidad
  5. 5 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  6. 6 Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego
  7. 7 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  8. 8 Activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio declarado en Llerena
  9. 9 Reabre la A-66: estas son las carreteras extremeñas cortadas por los incendios en la región
  10. 10 Detenida una vecina de Azuaga con 50 gramos de cocaína y heroína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Quince días para tres fichajes del Mérida

Quince días para tres fichajes del Mérida