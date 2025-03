Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz: «Amenazaron a mi mujer y mis hijos para que vendiera»

Joaquín Parra rompe su silencio. Desde que salió de prisión le ha costado retener su carácter impulsivo y no saltar al ruedo para decir todo ... lo que piensa. Siempre ha sido así y cuesta verle tragar sapos sin pasar al ataque. Ahora se decide a hablar, aunque se tiene que morder la lengua para no perjudicar su causa judicial, de la que aconsejado por su equipo de abogados prefiere no entrar. Pero ya no puede más con todo lo que está sucediendo y accede con la condición de que la conversación gire solo sobre el Badajoz del que asegura que vino «de corazón porque si lo hago con la cabeza no vengo».

Ha pasado de ser venerado casi como un Dios a ser más o menos que repudiado por un sector de la afición y en las redes sociales. Aunque aún le paran por la calle y siente el apoyo de los poderes económicos de la ciudad. Prueba de ello es que durante la charla recibió la visita de los dueños de Machivirito, Galaxia y Casa Marce, además del Hotel Río donde tuvo lugar esta entrevista. También un grupo de padres del Santa Teresa para pedirle ayuda como última carta ante la desesperación de una situación crítica de la que depende la supervivencia del club. Le duele que parte de la afición blanquinegra le haya dado la espalda, pero vuelve a sacar su vena guerrillera para luchar por lo suyo y salvar al Badajoz porque, dice, es el único interesado en hacerlo. Avisa que llegará hasta el final. Y después cerrará para siempre esta etapa. Se lo debe a su familia, su mujer y sus hijos.

-Lleva mucho tiempo en silencio y de la venta del Badajoz se ha hablado mucho, ¿cuál es su verdad?

-No necesito hablar más con lo que están haciendo ellos. Me vi en la obligación de vender. Me amenazaron que tenía que vender. Esa es mi verdad.

-¿En el sentido de sentirse presionado?

-Yo no sentía presión, la presión la sentía mi familia. Me parece muy cobarde ir en busca de mi mujer y mis hijos a amenazarles y destrozar mi casa. Después de lo que Joaquín Parra ha dado por esta ciudad, por esta afición y por este club. Pero va a ser mío otra vez. Yo tengo 99,75 por ciento razones para ser el más interesado en salvar el club. Resulta que de toda esa gente que me amenaza ninguno tiene acciones, ni cien euros siquiera.

-Pero las acciones ya no son suyas.

-Las acciones siguen siendo mías. Si compras una casa mientras esté hipotecada y no la pagues, es del banco. Y ya se ha incumplido. Está reclamado por vía judicial. Si hay algún cambio en las escrituras no lo voy a firmar y ya lo ha habido.

-¿Realmente quería vender?

-Yo no quería venderlo, yo quería salvarlo. He puesto mucho dinero. Yo no entiendo de fútbol y el fallo mío fue confiar en los mismos que había antes y que ellos hicieran. Yo no vine solo a salvar al Badajoz, vine a salvar otras cinco empresas más en Extremadura. Esta gente que está ahí no sé si alguna vez en su vida han salvado una empresa. Me encuentro en una situación muy incómoda. No hay una institución pública y menos una persona física que haya invertido en un bien público más dinero que Joaquín Parra y por el bien de la afición. Eso me enganchó, me enamoré del Badajoz y de su afición. Viví esa Copa del Rey, esas luces, la selección española, la gente haciendo la ola... a mí se me ponían los vellos de punta y quedará para la historia. Las situaciones que he hecho vivir a la ciudad y lo que el Badajoz me ha hecho vivir a mí me enamoró y por eso empecé. Todo me parecía poco para el Badajoz. Yo siempre juego a caballo ganador, quiero ser número uno, vengo a ganar la liga. De hecho el primer equipo sacó 17 puntos al segundo. El filial y el femenino subieron, el División de Honor estuvo arriba y la cantera funcionaba. Por desgracia perdimos un partido en toda la temporada, el único que no teníamos que perder y nos valía el empate, pero yo no tengo la culpa de eso. Si me equivoqué pido perdón a la afición. Yo lo que hice fue ilusionar a la gente. Cuando yo llegué todos iban con las camisetas del Madrid o del Barça y ahora van todos los niños con la camiseta del Badajoz.

-¿Es consciente que esa veneración que le tenían se ha convertido en todo lo contrario?

-No lo entiendo y me ha decepcionado, pero yo sé que son cuatro. Cuando el equipo gana a mí no me llama nadie y cuando pierde el móvil me lo avasallan pidiendo que vuelva, me paran por la calle... Los habrá. Pero lo que huele en este club es la mierda, por eso huele tan mal.

-¿Siente el cariño del aficionado?

-Yo tengo muchos amigos aquí. Hay una minoría de la afición que no me quiere. Aquí se le ha echado a Joaquín Parra. Pero a mí todavía no me han condenado por nada, no existe ninguna prueba contra mí. Pero sin embargo en Badajoz me han condenado cuando Badajoz precisamente es quien más me debe, con quien mejor me he portado y más le he dado.

-Pero entenderá que haya ciertos recelos por la situación por la que ha pasado.

-Pero vamos a poner en la balanza lo malo y lo bueno. En 117 años de este club en la vida va a pasar por esta situación. A mí me cogió una pandemia y batí el récord de abonos, nunca se había llenado el estadio y la gente haciendo la ola, el mejor césped... todo lo mejor. El estadio modelo, el equipo modelo. Los jugadores todavía me llaman y me dicen que vuelven si vuelvo yo.

-También hubo problemas.

-Porque me detienen y me apartan. Pero no solo llegan problemas al club, a todas mis empresas. Han sobreseído de la causa a todas mis empresas. No me dejaron terminar mi proyecto. Y ahora al que no le apetece es a mí.

-Pero antes de su detención ya existían problemas en el club, desde febrero de 2021 los jugadores no cobraban.

-No había problemas de impagos. Yo pedía las cuentas a la gente que tenía ahí y no me las daban. Ahí se dice que en dos temporadas el club había generado 6 millones de euros. Yo metí, demostrado con papeles e inscrito en el registro mercantil, otros seis. ¿Cuántos equipos de Segunda tienen doce millones de presupuesto? Pero todavía no era suficiente, estaba alucinando. Ya no se podía meter más dinero. Y ese año no había reformas. Entonces cuando termina febrero dije que en marzo quería el detalle de las cuentas para saber dónde iba el dinero. Pero nadie me las daba y a partir de ese momento hasta julio no pagaba más nóminas y paraba de meter dinero hasta que se me aclararan las cuentas. Pero hasta febrero todo el mundo cobró, seguridad social y todo estaba al corriente. Y como desconfiaba de la gestión que se estaba haciendo traje a Jorge Echave de director general para que fiscalizara. A ese hombre le vetaron, nunca le dieron información. Mientras no me daban las cuentas no ingresaba un duro. Tampoco era el momento de echar a gente a la calle. Pero a los jugadores que económicamente tenían problemas por sus familias siguieron cobrando todos los meses y a los demás les dije que en julio cobraban todos.

-Mal momento para cerrar el grifo jugándose un ascenso.

-Por eso le garanticé cobrar a todo el mundo. Lo que no podía hacer es poner más dinero sin saber dónde iba. Pero aquí pedías a contabilidad por una factura para liquidar y tenían que preguntar a los proveedores porque no sabían. Eso en mis empresas no me ha pasado en la vida. Esto era un club de amigos y ahora es una sociedad anónima donde se factura mucho dinero. Tengo que ir a la asamblea de socios y presentar las cuentas. Nunca había pedido cuentas y cuando las pedí se complicó todo. Ahora dicen que no existe contabilidad, pero se hizo una 'due diligence' y en la asamblea se presentaron las cuentas.

-Ya que le ha mencionado, Jorge Echave le salió rana.

-Le echaron cuando yo ya no estaba. Entró con un cometido y nunca le dejaron hacer. A mí no me salió rana. Le echaron igual que a mí. ¿Entonces salí rana yo también? Porque según dicen Joaquín Parra dejó una deuda de cinco millones. Que lo demuestren. Joaquín Parra dejó los certificados de Hacienda y Seguridad Social a cero presentados en la Federación. El primer club que se inscribe porque fuimos los primeros en presentar los avales. En la campaña de abonos se hicieron 8.400, eso es casi un millón de euros. Este año no sé si han llegado a los 6.000 y regalando abonos. ¿Y dónde está ese dinero?

-Lo puso al día de aquella campaña de abonos.

-De ahí no se pagó nada de la temporada anterior. Aquí están los justificantes de transferencias, que se hicieron en julio de Feverstone al Club Deportivo Badajoz.

-¿Y puede ser que el dinero de los abonos fuera a Feverstone y de ahí al Badajoz?

-Me molesta que me lo preguntes. Jamás. Y que lo demuestren. Puedes ver los extractos de cuentas a ver si encuentras un movimiento bancario del club a Feverstone. Eso habrá pasado con otra gente, con Joaquín Parra nunca, nunca.

-Esa deuda es la que reclama en el concurso y el administrador se la ha rechazado.

-Si el administrador va de la mano de la banda que estaba en el Extremadura, es lo mismo. Hay otras deudas del que dicen que es el máximo acreedor y no sé cómo lo justifica. Todo esto lo están estudiando mis abogados y tomarán las medidas judiciales que sean necesarias, como si hay que cambiar de administrador concursal. Con 1.900 euros quitaban a veinte jugadoras del Femenino del concurso. Es vergonzoso. No se puede trabajar dejando deudas porque el club cada vez tiene más deudas y está condenado a liquidación. Hay otras deudas que la presentan ellos y cuando se enteran que es de Joaquín Parra la apartan. Nunca había reclamado la deuda porque creía que no era el momento, pero al ver la situación y que todo el mundo diga que debo dinero. Nadie lo ha podido demostrar. Visto lo visto, Joaquín Parra la va a reclamar. Pero si para salvar el club tengo que perdonar la deuda, está perdonada. ¿Los demás son capaces? Pero si los demás no perdonan, Parra tampoco. Mi sentimiento es blanquinegro y el Badajoz siempre será mi equipo.

-Una deuda que ahora mismo no está reconocida.

-Dicen que no está bien documentada. Pero está perfectamente documentada y la van a tener que admitir porque si no iremos a los juzgados. Aquí están todos los justificantes. ¿Por qué el dinero del club se transfería en la cuenta de Lanuspe? Con Joaquín Parra eso nunca ha pasado. Y la fanzone la sacan del Nuevo Vivero y no va al club. Aunque hubiese faltado dinero para acabar la temporada yo tenía firmado 20 conciertos, estaba negociando hacer el Campeonato de Europa de Supercross y de los coches bigfoot. Mi idea era hacer un club solvente que generase recursos propios sin necesidad de Joaquín Parra. Ahora un empresario quería traer a Julio Iglesias y yo le dije que mejor pusiese dinero para sacar adelante al Femenino.

-Suponiendo que le admiten la deuda, se convertiría en el máximo acreedor, ¿qué pasaría entonces con el concurso?

-Si yo yo el mayor acreedor, el club sale del concurso. El único interesado en salvar el Badajoz es Joaquín Parra porque soy el único que ha puesto dinero. Haría una quita a todo el mundo.

-Y sería una cantidad mayor que el valor de venta del club.

-Nunca lo tendría que haber vendido. Yo lo vendí por salvarlo. A mí me daban por la plaza del Badajoz el mismo dinero, pero al contado, sin plazos. Pero el club desaparecía porque la plaza se iba fuera de Badajoz.

-¿Cómo entra en escena Luis Oliver?

-No lo sé, yo estaba allí dentro y no sabía. Cuando yo me enteré ya estaban detrás y firmado. A mi mujer la engañaron, con los nervios por la presión firma un preacuerdo sin saber lo que estaba firmando, pero cuando se presenta en el juzgado es una firma de corta y pega siempre la misma en todos los documentos. Por eso nunca he querido hablar hasta que me documentara bien de todo lo que hay.

-Entonces, ¿por qué firma la venta definitiva?

-Porque me vi en la presión de firmar, mi mujer y mis hijos me pedían que firmara. Mi mujer y mis hijos son lo más importante para mí. Y si no firmo el club desaparecía.

-¿Y a cambio le daban un puesto para su hijo Álvaro?

-Eso es falso. A mi hijo nunca le dieron de alta. Ellos van comprando a todo el mundo y prometen, pero nunca pagan. Le dieron de alta cuatro días hace un mes y se ha enterado ahora de eso. Ellos querían mezclar a Joaquín Parra para confundir en las redes. Han intentado contactar conmigo para facilitarme a cambio de dinero para entrar en el club y salida de ellos. A mi hijo le estafaron.

-¿Oliver le ha pedido entrar en el club?

-Directamente no me ha pedido nada. Además, yo nunca me sentaría con esa persona.

-¿Por qué se demoró tanto la firma?

-Porque a ellos les interesaba retrasar todo para no tener que pagar. Una vez que se aprobó la autorización ya se podía haber firmado al día siguiente. Yo pedía el borrador y ellos no me lo llevaban. Además, si se firmaba ya no tenían excusa para poner dinero. De hecho, yo firmé en junio y lo primero que han hecho ha sido presentar el concurso para no pagar a nadie. Han incumplido el calendario de pagos con unos compromisos ante notario. Se firmaron ante notario unas condiciones y si no hay unas resoluciones. Se pactó el 14 de junio, no el 30 de julio. Pero como me vi en la obligación de firmar porque si no el club desaparecía. Ya no pagan a la Seguridad Social ni a Hacienda y la deuda va creciendo.

-¿Y por qué no le vendió a Daniel Tafur?

-A Tafur yo no le podía vender el club. Primero porque a mí se me acusaba de supuesto blanqueo y él vivía en un paraíso fiscal. De hecho, presentó una oferta mayor y el juez nunca la aceptó porque se suponía que desde un paraíso fiscal Joaquín Parra estaba intentando meter dinero por detrás, eso era inviable y me perjudicaba judicialmente. Lo segundo que le dije es que si era una empresa española yo se lo vendía y me vino con una empresa de 3.000 euros de capital constituida antes de ayer. Y tampoco Tafur me aportaba ninguna garantía.

-¿Y qué garantía le aportaba el grupo de Oliver?

-Bueno, pusieron una garantía inmobiliaria. Eso también es discutible, pero de eso no puedo hablar ahora.

-¿Qué pasó ese día con el notario?

-El notario iba una vez al mes y fue el 14 de junio, si yo no firmaba aquel día ya no volvía hasta mediados de julio. El plazo terminaba el 30 de junio y ellos apuraron los plazos para no darme opción. Cuando yo vi la escritura le dije que eso no era lo que habíamos pactado y que no lo firmaba. Venía preparado desde Murcia. Le dije que me estaba viendo obligado a firmar y el notario automáticamente me dijo que si me sentía obligado por ley no podía recoger la firma. Pero si yo no firmo el club desaparece. Le pedí que levantara un acta en el que pusiera que me veía en la necesidad de firmar la venta del club por mi situación procesal y si mi situación procesal cambiaba ya no me interesaba venderlo.

-¿Si hubiera salido antes de firmar habría vendido?

-Te garantizo que no. Salvo el club. Soy empresario, me dedico a salvar empresas.

-¿Tiene intención de recuperar el Badajoz?

-No. Yo quiero recuperar lo que es mío. Yo quiero salvar el club, pero no volveré a ser presidente del Badajoz.

-¿Pero quiere volver al Badajoz?

-Quiero salvarlo porque soy el único interesado en salvarlo. Se está jugando con mi dinero porque ahí nadie ha puesto un duro. El club todavía vive del crédito de Joaquín Parra. Hoy en día desde el club siguen promocionándose con lo que yo hice.

-Pero en ese caso, ¿qué pasaría después?

-Lo vendo. Pero conmigo en la calle ya buscaría a alguien de verdad. El club tenía muchas novias, es una joya. Joaquín Parra puso al Badajoz arriba y se podía haber vendido bien. A mis hijos les llegaba la información que ellos querían. Yo sabía que había más ofertas, pero como aquí todo el mundo quería cobrar comisión... Yo tenía una oferta de unos árabes que multiplicaba por cinco. Pero cuando empezó la mierda se asustaron. El club volvería a la familia Parra, pero del club me echaron y mi familia tampoco quiere que vuelva aquí nunca más. Le han hecho mucho daño a mi familia y no lo perdono. Yo me debo a mi mujer y a mis hijos, es lo más importante. El dinero me importa un carajo.

-¿Por qué no se olvida ya del Badajoz?

-Porque lo que no olvido es mi orgullo. No pueden manchar mi imagen y mi nombre en Badajoz diciendo que Joaquín Parra ha dejado el club endeuado porque eso es falso. No pueden demostrar nada. De hecho, en el listado del concurso no aparece ninguna factura de la época de Joaquín Parra.

-Bueno, algunas facturas de su época sí que hay de Royalverd o de Indugrafic, por ejemplo.

-De Royalverd lo que es el mantenimiento del césped se pagó y aquí tengo las transferencias. El resto del césped, que costó 300.000 euros, creo que se debería algo, pero se lo debía a Feverstone, pero no el Badajoz. Reconozco que Feverstone le debía un pico, pero se había pagado tres cuartas partes, pero de mantenimiento se liquidó en julio.

-Pero Feverstone era el Badajoz.

-Son dos sociedades distintas. Pero el Badajoz no tiene deudas, las tendría Feverstone. Feverstone está en la misma situación que el Badajoz, está sobreseída de causa. Aquí todo el mundo ha hablado cuando Joaquín no podía hablar y toda la mierda para Joaquín. Joaquín lleva mucho tiempo fuera y el club huele cada vez más porque la mierda sigue dentro.

-¿Por qué vuelve a la ciudad?

-Porque tengo otras empresas. Tengo un montón de amigos en Badajoz. Hace veinte años que vengo a Badajoz. Este verano en la playa fueron a buscarme empresarios para que volviera. Cuando yo estaba las vallas publicitarias daban tres vueltas al estadio y ahora hay seis. El otro día vi una encuesta y el 76 por ciento quería que volviera Parra.

Ampliar Joaquín Parra saluda a los dueños de Machivirito, Galaxia y Casa Marce en el Hotel Río. J. V. ARNELAS

-¿Tiene capacidad para volver al Badajoz y reflotarlo?

-Joaquín Parra es un empresario, no un delincuente. Joaquín Parra gestionaría el club. Lo que hay que hacer es una buena gestión. Siendo yo el mayor acreedor lo sacaría del concurso. El único problema que tiene el club es la deuda, lo que pasa es que cuanto más tiempo pase más deuda le van a generar. A mí a los dos meses querían echarme. Y ahora no pasa nada. Aquí hay una persona que para defenderme me pidió 300 euros al mes. Se daba golpes en el pecho, más blanquinegro que nadie. ¿Ahora qué? ¿Ya va bien el club? Está peor que antes y nadie sale a la calle. No sé lo que cobrarán los que están ahí dentro. Todo el mundo tiene un precio. Ahí se demuestra el sentimiento blanquinegro.

-¿Le duele que esa macha le persiga siempre?

-Aquí no hay nadie que haya hecho por el Badajoz lo que ha hecho Joaquín Parra. Soy un tío serio. Todo lo que he dicho lo he cumplido. El estadio, la Copa del Rey, el playoff, la selección... Hice un club grande en toda la comunidad. Si había que ceder jugadores le daba preferencia al Cacereño, Don Benito, Villanovense... cualquiera que fuera extremeño. Y ayudábamos a las canteras de otros pueblos.

-Pero todo eso queda ensombrecido por lo que rodea a su causa.

-La presunción de inocencia dónde está. Yo no he sido condenado, pero los que están ahora sí. Me molesta una barbaridad. Te tachan de algo que todavía nadie ha podido demostrar y estás tranquilo porque es falso.

-Un dinero que por ese motivo ahora se cuestiona su procedencia.

-Decían que el dinero que traje aquí era defraudado, si hubiese sido así me lo podría haber gastado con mi mujer en las Islas Caimán. Escucho cada tontería... Ese supuesto fraude es de 2020 y la reforma se hizo en 2019. Nadie ha podido demostrar nada. El club está fuera de la causa y Fervestone también.

-Sin entrar en detalles, ¿le preocupa su causa?

-En absoluto, pero mis abogados me dicen que no hable. Lo que quiero es terminar este mal sueño.

-¿Se siente decepcionado?

-Muchísimo. Pero lo que no aguanto son los insultos. No me esperaba que la gente fuera a tratar así a mi familia.

-Parece que el futuro queda entre Oliver o Parra, entre esas opciones la desconfianza es el denominador común para la afición.

-Siempre digo que un enfermo se puede curar, un muerto no se resucita. Todo el mundo estaba pidiendo que me fuera. Yo dije que antes de vendérselo a esta gente que regalaba las acciones a los empresarios de Badajoz y salieron a amenazar a los empresarios. Es una vergüenza.

-¿Cómo ve la situación?

-Herido de muerte. Cuando yo vine la deuda era de un millón doscientos, la dejé a cero y ahora ya va por 6 millones. Y sin visos de solución porque nadie da la cara. El club está sangrando y la herida es cada vez mayor. Joaquín Parra vino poniendo dinero y ahora nadie ha puesto nada. No voy a parar hasta sacar toda la mierda que hay en el Badajoz. Después me iré con mi mujer y mis hijos. Todo el mundo estaba para darme palmaditas. Y a las malas, nadie. Pero mi mujer y mis hijos han estado ahí siempre. Eso es lo único que me importa.