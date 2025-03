Puntuar por lo civil o lo criminal

Puntuar. Como sea. De penalti injusto en el último minuto. Sin salir de tu área en 96 minutos. El árbitro equivocándose en la redacción del ... acta. Da igual. El Mérida necesita puntuar de cualquier manera. Porque lo que saca a un equipo de estas dinámicas de resultados no es ni jugar bien, ni acabar con buenas sensaciones, ni saber competir. No. Lo que saca a un equipo de estas dinámicas de resultados son los puntos. Aunque sea solo uno. Y el Mérida necesita puntuar. Por lo civil o por lo criminal.

El problema es que debe intentarlo en Riazor, el estadio más complicado de la categoría junto a El Arcángel. Es verdad que en Córdoba ya rascó hace mes y medio, y de tres. Pero el equipo de Juanma llegó con otra dinámica. Sin presión. Tras dos victorias seguidas. A ver qué pasaba. Y salió que ni pintado. Ahora es diferente. Es acudir al estadio más complicado de la categoría con mala dinámica y la necesidad de rascar algo. Pero es que no hay otra. En el Romano, en Riazor o en el Bernabéu, el Mérida necesita puntuar ya para limpiarse por dentro.

«Lo que siempre digo ante estos partidos: tienes que hacer las cosas muy bien y que ellos no tengan su día. Y luego tener suerte también», reduce a esto Juanma las claves para salir contentos de Riazor. «Ojalá salga un partido como el que hicimos en El Arcángel. Incluso obviando el resultado final, porque no sufrimos mucho». En La Coruña saben que sí van a tener que apretar muchísimo los dientes: «Le hacen ocasiones a todo el mundo. Sino por acciones colectivas, por el puro talento individual que tienen. Sufrir vamos a tener que sufrir en ciertos momentos. Ahora, lo que hay que hacer, es saber sufrir y aprovechar cuando tengas tus oportunidades».

En Riazor, este Depor solo ha concedido tres empates (Pontevedra, Cultural y Córdoba) y una derrota (San Fernando). Y tras el mercado de invierno, la plantilla es mucho mejor esta semana que la anterior. «Llegan en una mala dinámica de resultados, pero han hecho una primera vuelta sensacional», avisa desde Coruña Óscar Cano, técnico blanquiazul que el año pasado dirigió al CD Badajoz. «Tienen gente joven que van muy bien a los espacios. Es un equipo atrevido y tendremos que estar atentos», apunta un técnico que podrá contar ya con Isi Gómez pero no con Raúl Carnero y el sancionado Arturo, autor del segundo gol del Sanse el domingo pasado en el Romano.

Variantes arriba y en la izquierda

Teniendo en cuenta que el cuerpo técnico emeritense esboza las alineaciones pensando en cómo pueden dañar mejor al rival y qué alternativas le ofrecerán los cambios según el desarrollo del partido en la segunda mitad, este sábado pueden darse varias opciones. Porque salvo Kamal y De la Víbora, Juanma podrá contar con hasta veinte efectivos del primer equipo, incluido Acosta, que regresa tras cumplir sanción. La defensa, el mediocentro y la banda derecha la ocuparán los habituales; todas las dudas descansan en banda izquierda y arriba.

Podría meter a Dani Lorenzo por dentro junto a Meléndez y Acosta y jugar con un solo punta; en la banda izquierda puede elegir entre Copete, Akito, Dani Lorenzo y Sandoval; la opción de Copete en punta no está descartada; y entre Cinta, Plá y Chuma tendrá que elegir a dos… o a uno. «Si cambiamos no es por los últimos resultados obtenidos sino por el peligro que podemos generarle al rival. Pero sería cambiar de características de jugador, porque lo importante no es el sistema sino qué estructuras utilizas para atacar y defender».

Pero lo más importante: «Tenemos que poner máxima atención porque ahora cualquier detallito nos está penalizando y hay que minimizar esas cosas». Ya sea por lo civil… o por lo criminal.