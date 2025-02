«No tenemos prisa en encontrar un entrenador»

«La exigencia en el club es máxima», explican estos días por los pasillos del Romano. Más que los resultados, han sido las sensaciones del equipo en el último mes lo que han precipitado la destitución de Rai, que se lo olía desde hace ... ya algunas semanas. «No se ha plasmado en el terreno de juego los distintos conceptos y las distintas líneas en las que queremos basar nuestro proyecto deportivo», explicó este martes Alejandro Pérez, director general.

«Y la decisión no es sólo de Mark Heffernan, sino que está consensuada entre todos los que conformamos la dirección del club: presidente, dirección deportiva, secretaría técnica y dirección general», continuó Pérez. «No se toma en caliente, sino que llevamos a cabo distintos tipos de reuniones a lo largo de las últimas semanas para tomar decisiones. El proyecto es el mismo, los conceptos los tenemos claro, pero a veces los proyectos se tuercen y hay que tomar decisiones pertinentes para continuar en la línea que queremos».

Ampliar J. M. ROMERO

Según el club, fue el propio David Rocha quien dio un paso hacia adelante para hacerse cargo del equipo de manera interina. De hecho, se sentará este sábado en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba y no se descarta que pueda volver a sentarse dentro de quince días ante el Real Murcia. «No tenemos ningún tipo de prisa en encontrar un entrenador. Las prisas nos las establecemos nosotros mismos. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo importante es encontrar la persona adecuada», expone el director general.

«El perfil va muy en línea con el proyecto. Buscamos un entrenador que sea capaz de llevar a cabo la metodología que queremos aplicar en el club: una metodología que tenga su componente técnico-táctico, físico y de jugadas ensayadas, lo cual consideramos fundamental. No estamos enfocados en un perfil en particular de si tiene mayor o menor experiencia, sino que vaya en la línea de esta metodología deportiva».

Las primeras declaraciones del técnico saliente, Rai Rosa, fueron en la noche del lunes en Radiogolex. «David (Rocha) me dijo que el presidente había decidido destituirnos. No he hablado con Mark, pero David me ha dicho que es decisión de él. Yo llevaba ya un par de semanas o tres, porque uno no es tonto y sabe lo que se mueve en torno a su puesto de trabajo, con la sensación que de tarde o temprano, si la cosa iba mal, íbamos a acabar cesados, aun ganando. Tenía esa sensación. A mí no me ha condicionado nunca las alineaciones, pero sí es un dueño que está en el día a día siempre, muy encima de los entrenamientos. Ha habido cosas en las que ha incidido y en las que yo no he estado de acuerdo y se las he tenido que rebatir».

El club ya ha empezado con las entrevistas entre los posibles candidatos. En ellas también tendrá su cuota de participación David Rocha, aunque como estará estos días más pendientes del césped, serán el propio Mark Heffernan, Alejandro Pérez y Bernardo Plaza los que lleven la voz cantante.