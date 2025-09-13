A por la primera en el 'exilio' de Almendralejo

R. H. Cáceres Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:59 Comenta Compartir

El Cacereño afronta este domingo su estreno como 'local' en Primera Federación en un escenario distinto al soñado. El conjunto verde recibirá al Arenteiro a las 16.00 horas en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo, obligado por el retraso en la puesta a punto del césped del Príncipe Felipe. El debut en casa deberá esperar y la afición tendrá que recorrer 200 kilómetros entre ida y vuelta para animar a los suyos y buscar la primera victoria de la temporada.

En la rueda de prensa previa al partido, Julio Cobos reconoció que le habría gustado inaugurar la categoría en el Príncipe Felipe, pero asumió la circunstancia con naturalidad: «Queríamos inaugurar esta categoría jugando en nuestro estadio delante de nuestra afición, por las circunstancias que ya sabéis no puede ser y vamos a Almendralejo, que nos han tratado siempre muy bien». El técnico insistió en que esta situación no será una excusa para no intentar sumar los tres puntos.

El conjunto gallego llega al encuentro tras vencer al Unionistas (1-0) en Espiñedo y sumar su primer triunfo de la temporada. A pesar de ser uno de los modestos de la categoría, Cobos destacó la calidad del Arenteiro: «Es un equipo con jugadores de mucha experiencia, que ataca bien y tiene futbolistas rápidos en las bandas y arriba». También valoró su capacidad para manejar los ritmos del partido y rebajar los momentos favorables del rival.

Disponibilidad de la plantilla

Tras la disputa de las dos primeras jornadas, Julio Cobos ha hecho un balance positivo de las ocasiones creadas en ataque y propósito de enmienda de algunas grietas en defensa. También ha valorado la aportación bajo los palos de Diego Nieves, que se ha consolidado como una de las principales garantías del Cacereño. Sin embargo, el técnico destacó que cuenta con dos opciones de plena confianza para la portería.

Otra noticia positiva es el estado de salud de la plantilla. Cobos confirmó que todos los jugadores están disponibles y preparados para dar un paso al frente: «Todos han demostrado que pueden participar». Entre ellos, Sanvi, que arrastraba molestias, está recuperado y podrá entrar en la convocatoria para el partido.

Con todos en disposición de tener minutos ante el Areinteiro, Cobos reiteró que la intención del equipo es mantener un juego ofensivo, ser protagonistas con balón y buscar la portería contraria: «Me gustan los equipos que atacan, que son verticales y eso es lo que vamos a tratar de hacer». También señaló que la clave, ante los gallegos, estará en la capacidad de adaptación a los argumentos que proponga el rival.

Sobre la preparación para un partido atípico como éste y el sobreesfuerzo mental que afrontan los jugadores para jugar tres partidos seguidos fuera de casa, el entrenador añadió que «lo que me interesa ahora mismo es que todo el mundo esté muy concentrado, que todo el mundo esté muy metido». Reconoció que el cambio de estadio no es lo ideal, pero está seguro de que su equipo mantendrá la identidad de juego y la verticalidad exhibidas hasta ahora en Pontevedra y Guecho.

CACEREÑO-ARENTEIRO Cacereño Diego Nieves, Emi, Martínez, Crespo, Joserra, Rementería, Deco, Berlanga, Raúl Sanchís, César Gómez y Carlos González.

Arenteiro Diego García, Jordan, Luca Lohr, Gorka Pérez, Llácer, Bastida, Aguza, Richarte, Ferrero, Dani González y Víctor Mingo.

Árbitro Jaime Ruiz Álvarez (asturiano).

Estadio y hora Francisco de la Hera de Almendralejo, 16.00 horas.