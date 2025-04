El primer partido más importante del Mérida

Es una de las jornadas coloreadas en rojo en el vestuario del Mérida: la visita al colista y desahuciado Recreativo Granada. O sea que… uno: ... el equipo no va a salir como ante el Alcoyano o el Recreativo. «Es que como salgamos así, no nos da», se confiesa David Rocha. Y dos: esta vez hay miedo a pifiarla. «Ante el Córdoba teníamos mucho que ganar y poco que perder… esta vez será al contrario».

Porque el filial nazarí, virtualmente descendido, sólo ha ganado tres partidos (los tres en casa) y empatado seis de los treinta que ya ha disputado. Pero sus últimas actuaciones no están acorde a los números: mereció rascar en Murcia la semana pasada, perdió en Melilla cuando iba ganando 0-3, el Ceuta sólo le ganó por la mínima, tampoco mereció perder en Antequera… y en la primera vuelta en el Romano cayó por ese penalti en el minuto 93. «Es que son chicos jóvenes que se quieren mostrar y buscan su oportunidad para el curso que viene. Es verdad que esa juventud les hace cometer errores, pero si vamos confiados…», deja caer el técnico emeritense.

El club y el vestuario saben cuánto se juegan este domingo en Granada. Como mínimo han de ganar cuatro partidos de aquí a final de liga, y no habrá escenarios más viables que el de hoy o el de Melilla. «La victoria dependerá de si tenemos acierto o no, pero el nivel de concentración y de intensidad tienen que ser los de la segunda parte del día del Córdoba. Ese debe de ser el nivel, no nos queda otra. Como lo hagamos como ante el Alcoyano o el Recreativo, no nos dará para ganar. En ese sentido vamos concienciados», se explaya David Rocha.

A raíz de esto está el lastre de la presión con la que se juegue. «Es que es un rival de nuestra liga donde tenemos que sacar los puntos…», señala el entrenador. «Hay que darle naturalidad al partido, pero saber que nos estamos jugando muchísimo. Y si no ganamos en Granada, pues habrá que ir a ganarle al Alcoyano. Pero jugaremos sin especular: sólo nos vale ganar y los tres puntos». También al Granada, que entre su posición y la falta de tensión, irá a por el partido: no especulará ni se atrincherará atrás.

La expedición emeritense sólo ha viajado con las ausencias de Álvaro Juan y Jorge Padilla por lesión y Felipe Alfonso por sanción. Pero con Iñaki Elejalde y Mizzian en la convocatoria. Lo que significa que el cuerpo técnico tendrá refresco ofensivo en el tramo final, cuando se cansen Chuma y Javi Martín por la repetición de esfuerzos, y más oportunidades que hace una semana ante el Córdoba.

«Mizzian podría estar de inicio. Al final no tenía nada muscular, sólo principio de pubis, y los hemos controlado y reajustado esta última semana. Estudiaremos para cuánto está tras dos semanas parado. Y el plan con Elejalde es el mismo de siempre: para que nos dé alternativas en los últimos veinte minutos. Podríamos haber apretado un pelín por Álvaro Juan, pero para ponerlo cinco minutos y teniendo a Elejalde y Mizzian, era un riesgo innecesario. Preferimos tenerlo en condiciones para la próxima jornada», informa David Rocha.

Así que el 'once' será muy parecido al de hace una semana ante el Córdoba, con la entrada de Raúl Beneit en el lateral derecho por Felipe Alfonso y la titularidad de Sandoval en banda izquierda. Germán Crespo, el técnico nazarí, no podrá contar por su parte con los sancionados Diego López y Pablo Sáenz.

«Venimos de hacer un buen partido en Murcia, pero nos volvieron a castigar con un penalti en el último minuto. En casa hemos sido capaces de adelantarnos siempre en los últimos partidos, a ver si podemos seguir manteniendo la portería a cero como ante el Atlético B. Nosotros tenemos que pelear todos los partidos. Además, si el Mérida no gana aquí se puede quedar descolgado. El objetivo es alargar el buen juego de las últimas semanas», opina Germán Crespo.

«Los jugadores se han dado cuenta que con el nivel de intensidad y concentración de la segunda parte ante el Córdoba podemos estar muy cerca de ganar cualquier partido. Anímicamente nos ha venido muy bien ese empate ante el mejor rival que ha pasado por aquí en dos años», avisa Rocha antes del (primer) partido más importante de su equipo en lo que resta de curso.