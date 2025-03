Los porqués de la crisis deportiva del Mérida

Que el Mérida sólo haya sumado un punto de los últimos 24 en juego se debe a varios motivos: las numerosas ausencias que le han ... perjudicado cada semana desde el arranque de curso, el espinoso tramo de calendario que le ha tocado atravesar en los últimos dos meses, la falta de confianza que impide a ese vestuario creerse que puede ganar y también un poco de mala suerte en los pequeños detalles (que siempre le han salido cruz).

La situación, por tanto, es peligrosa. Primero, por la rémora de los últimos ocho partidos, que le han situado como el peor equipo del grupo desde la jornada 4. Segundo, porque evidenció en el debut de su nuevo técnico que aún le queda mucho por mejorar. Y tercero, porque necesita incrementar sus prestaciones en los próximos cuatro partidos para no empezar a jugar finales en diciembre. «Ni ganando al Ibiza nos íbamos a salvar ni perdiendo estamos descendidos», puntualizó Ruano tras el choque del domingo. «Hay que seguir remando y centrándonos en el día a día, dando pequeños pasos para intentar llegar lejos».

Sobre las ausencias

La media de bajas por jornada desde que arrancó el campeonato es de cinco. Ante el Ibiza volvió a repetirse esa media. Las ausencias de los dos laterales derechos propiciaron que Ruano tuviera que elegir a dos laterales izquierdos para cerrar las bandas. Encima, uno de ellos, Lluís Llácer, se lesionó del abductor en el transcurso del partido y no pinta nada bien de cara a las próximas semanas. Y las lesiones de Beneit e Ismael Gutiérrez propiciaron que Ruano tuviera que tirar de Busi y Ben Hamed para la medular. Además, ni Escardó ni Elejalde estaban para más de quince minutos, por prescripción de los servicios médicos.

«Al final es que está todo muy condicionado por la cantidad de lesionados que tenemos», se lamenta Ruano. «Rezábamos para que no pasara nada porque no teníamos muchas más alternativas en el banquillo con las que corregir. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar jugadores para entrenar mejor y poder tener opciones durante los partidos, porque como entrenador estás limitado».

Sobre el calendario

En las últimas ocho jornadas, el Mérida sólo se ha medido a tres equipos a los que podía superar: Algeciras, Antequera y Atlético B (y los dos primeros están actualmente en puestos de playoff). El resto, Castilla, Castellón, Córdoba, Murcia e Ibiza, está varios niveles por encima. Además, en estas primeras once jornadas, el conjunto emeritense se ha enfrentado a cuatro equipos de playoff y otros cuatro equipos que están entre los diez primeros de la tabla. Ahora le tocará atravesar un tramo más suave del calendario antes de medirse en diciembre a Málaga y Ceuta. De ahí que la exigencia sea ganar impulso ante Atlético Baleares, San Fernando, Recreativo e Intercity en el próximo mes.

«Hemos cometido errores defensivos que nos han costado goles. Tenemos que ser más intensos, más agresivos, y los jugadores lo saben. Porque es la única manera de poder hacerles daño a este tipo de equipos, que van a otra velocidad», ha diagnosticado el nuevo técnico.

Y sobre la confianza

El curso pasado, al equipo le costó cuatro partidos empezar a creérselo. Perdió ante Linares y Depor, empató ante Linense y Unionistas y cuando ganó a Pontevedra y Celta B comenzó a soltarse. Y tanto se lo creyó, que acabó jugando al fútbol de maravilla. Y aunque este Mérida 23-24 ha demostrado hasta el momento menos calidad que su predecesor, no es tan mal equipo como para encadenar las ocho jornadas que lleva.

«El gol, el 1-2, nos hizo creer más, tener más personalidad», señala Ruano. «Pero no quiero que sea solo un estado de ánimo, quiero que se vea a un Mérida más ambicioso con balón. Nos faltan muchas cosas: ser más intensos y agresivos sin pelota, fortalecer la línea defensiva (que no son los de atrás sino todo el equipo) y tener más personalidad con pelota en campo contrario. Son pocos días y hay cosas que no hemos podido trabajar, pero han hecho algunas que sí hemos pedido y esa es la línea».