El Mérida, sin mucho que perder en Ibiza

Aunque pierda en Ibiza, el Mérida acabará la jornada a tres puntos de la salvación. Absoluta gloria bendita para como estaba el equipo hace tres ... semanas y por el calendario que se le avecinaba a corto plazo. No tiene por tanto mucho que perder el equipo de David Rocha en Can Misses: que salga con el descaro, la valentía y la garra de los últimos tres partidos. Y si gana, se acercará muchísimo a la permanencia. Y si no… se quedará a un solo partido. Distancia que hasta el mayor de los optimistas hubiera firmado con su sangre hace tres jornadas.

Empataron San Fernando y Atlético B, pero goleó el Castilla al Real Murcia y se escapa a siete puntos con un partido más. «Fijaros lo que hemos hecho en las últimas cuatro jornadas y, aún así, seguimos abajo. Así que necesitamos trabajar más», subraya el técnico emeritense, David Rocha, que regresará a la zona de banquillo cumplida su sanción. «Ojalá llegue un día en que estemos tranquilos, pero no creo. Estaremos apretados hasta el último momento».

Pero el horizonte ya no es tan negro. Ya hay balance de grises. «Más que presionados, ahora salimos convencidos de que le podemos ganar a cualquiera. Y eso ayuda. Estamos al nivel de poder competirle a cualquiera, siempre y cuando no bajemos del 120%. Si no, cualquiera nos puede ganar, y más el Ibiza, que necesita muy poco para hacerte daño», continúa Rocha.

Nunca el Ibiza había enganchado esta temporada dos jornadas sin ganar y nunca el Mérida había encadenado cuatro sin perder. Pero como hace una semana ante el Castellón, el favorito es el Ibiza. Un equipo tan bueno como el Castellón pero muy diferente. «Los tres últimos partidos, ante Antequera, Castilla y Castellón, nos han venido bien porque jugaban a proponer, por dentro, y eso nos ayudaba a nosotros a apretar arriba. El Ibiza, en cambio, no arriesga tanto, es mucho más directo», analiza David Rocha. «Pero seguiremos apretando alto, para que se juegue lo máximo posible en campo contrario. Sabemos que tocará sufrir mucho, pero también vamos a tener nuestras oportunidades».

Dos dudas

El cuerpo técnico emeritense repite bajas (Bonaque, Sandoval, Felipe Alfonso y Padilla) pero recupera a Lluís Llácer. Ese lateral izquierdo será una de las dos dudas que dice mantener David Rocha para conformar el 'once'. «Pensando en el rival, tenemos un par de dudas. Pero la idea seguirá siendo la misma. Los que están jugando siguen entrenando a un muy buen nivel. Haremos pocos cambios. Lo bueno en el lateral izquierdo es que hemos cortado la sangría que nos hacían por ahí y el domingo podría jugar cualquiera: o Llácer, o Canedo o Raúl Prada».

Por su parte, el conjunto ibicenco solo cuenta con la baja del central lesionado Olaortua, porque recupera a los sancionados Eugeni y al extremeño Fausto Tienza. «Somos los mismos que antes. Las cosas siguen estando bien a pesar de los dos tropiezos últimos», se refirió al momento de su equipo el técnico Guillermo Fernández Romo, que perdió en Linares la semana pasada en el descuento y empató hace dos jornadas frente al Atlético Sanluqueño. «Fuera de casa el Mérida ha sacado buenos resultados últimamente y es un equipo que ha encontrado una muy buena organización, estructura y jugadores que le están dando más posibilidades para la rotación, para encontrarse a sí mismo y se ha convertido en un equipo competitivo. Es un equipo con energía que te presiona alta y más bajo».

En Can Misses, el Ibiza solo ha cedido en tres partidos (dos empates y una derrota), por eso pelea exclusivamente por el ascenso directo, porque el playoff lo tiene virtualmente asegurado. «Anímicamente les puede afectar la mala racha, pero llegarán con más ganas de revertir la situación. Eso los hace más peligrosos. Tienen la obligación de ganar y nosotros, de seguir en la misma línea», subraya Rocha. La misma línea es la de competir, seguir compitiendo y no dejar de competir.