El paso hacia adelante de David Rocha

Hace mes y medio, David Rocha se sentía interino. Ahora es diferente: además de contar con la confianza de todo el club (responsables, plantilla y ... trabajadores), él tiene «la ilusión». Dio un paso adelante a principios de semana y en la previa de este viernes lo homologó con algunas de sus frases. «Soy un afortunado porque tengo la confianza de todos. Mark (Heffernan) es conocedor de la situación y volver a empezar de cero, hasta que se adaptase el nuevo técnico que viniera, era perder más tiempo. Sé que no tengo experiencia en los banquillos, pero suma mucho el tener el apoyo que siento».

Explicó el entrenador y director deportivo que la decisión de prescindir de Ruano fue consensuada el lunes y relatada al dueño del club por la noche, «por la diferencia horaria», de ahí que se comunicara el martes. «Fue una cuestión meramente futbolística. Creemos que el equipo ha tenido que sacar en estas seis semanas más puntos de lo que finalmente ha sacado. Es verdad que compite bien ante el Intercity y que la primera media hora ante el Málaga es buena, pero veníamos del partido ante el Atlético Baleares y los dos de casa en los que deberíamos haber sumado más. La dinámica no era la que buscábamos. Y antes de que pasase más tiempo, creímos que el cambio era lo mejor. Tomamos la decisión pensando que es lo mejor, luego el tiempo nos dirá si hemos acertado o no».

De hecho, David Rocha baja de nuevo al banquillo porque su trabajo en los despachos está totalmente encaminado. La hoja de ruta en el mercado invernal está esbozada: mínimo vendrán dos nuevos futbolistas y el club está preparado para las sorpresas. «Tenemos las ideas claras. La lista está hecha y las conversaciones, muy avanzadas. Nos hemos dado de margen hasta el partido de este domingo para profundizar más en este sentido, pero queremos hacer dos refuerzos seguros y luego estar pendientes de los jugadores que puedan salir de otros equipos y de nuestros futbolistas que no quieran seguir».

Las intenciones iniciales son un jugador de ataque y un central, y luego a esperar lo que depare el mercado. «Igual tenemos una sorpresa interesante o al o mejor tenemos en nuestro vestuario alguien que nos pide salir. Yo estaré pendiente y contaré con la ayuda de Bernardo, Alejandro y el propio Mark». Como todos los años y en todos los clubes, el Mérida sabe con qué ficha le gustaría contar para reforzar el equipo y también que hay jugadores que, en principio, tienen en mente salir del club.

«Prescindimos de Ruano porque creemos que el equipo ha tenido que sacar en estas seis semanas más puntos de lo que finalmente ha sacado»

«La lista está hecha y las conversaciones, muy avanzadas. Queremos hacer al menos dos refuerzos. Las intenciones iniciales son un jugador de ataque y un central»

Pero eso será tras la visita a Ceuta. Para el último partido del año, además de las consabidas de Álvaro Juan y Diego Parras por lesión y Bonaque por sanción, Rocha no podrá volver a contar ni con Elejalde ni con Llácer, que arrastran molestias después de varias semanas lesionados. «No vamos a arriesgar hasta saber qué es lo que tienen. Ojalá los podamos tener a la vuelta de Navidad».

- ¿Le preocupa que Elejalde esté constantemente entrando y saliendo del equipo por las lesiones?

- Claro que me preocupa porque es uno de los chicos más profesionales de la plantilla, que cuida al máximo cada detalle. Él quiere participar y devolver la confianza depositada, pero no es capaz de encontrarse. Me preocupa por él y por el equipo porque cada vez que ha podido estar nos ha marcado diferencias.

Tampoco estará Luis Acosta en el eje de la defensa por acumulación de amarillas, para lo que el cuerpo técnico ha trabajado con sus sustitutos naturales, Bourdal y Elo, con Acosta atrás o incluso con línea de tres. «Mañana –por hoy– terminaremos de ver lo que hacemos. Pero tenemos efectivos suficientes como para competir en Ceuta».