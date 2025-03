El partido de todos en el Romano

Escribió Faulkner que, entre la pena y la nada, elegía la pena. Y eso es lo que prefiere el Romano: Mil veces pena que nada. ... El sufrimiento, sin embargo, proviene de no saber cuándo terminará precisamente esa pena. Son ya más de dos meses, nueve jornadas y una sensación rara alrededor del equipo.

La situación es tal que es el momento de todos. De la afición, que sabe que su equipo va a sufrir y necesita de ella hasta en la más mínima de las comprensiones. Del club, para que le ayude en el detalle externo más insignificante que le ayude a recuperarse. Del cuerpo técnico, que necesita dar con la tecla y, si no, ganar aunque sea por impulso. Y, sobre todo, de los jugadores, que son mejores de lo que se creen en estos momentos.

Esta vez le toca recibir al San Fernando, cinco puntos por encima, con casi las mismas bajas de siempre. Se sabe desde hace tiempo que Álvaro Juan no estará hasta enero, se sabe desde el pasado domingo que Luis Acosta será baja por sanción y se sabe desde esta semana que Elo está con su selección y no le da tiempo a volver. La novedad es la baja de Iñaki Elejalde, uno de los jugadores más importantes de la plantilla, que tras la hernia inguinal y la fractura en un dedo del pie sufre ahora una lesión muscular de grado I en el abductor derecho.

Estos cuatro, unidos a Diego Parras (encara ya la última fase de recuperación de la rotura fibrilar de su isquiotibial) y Lluís Llácer (también en la última fase de recuperación tras la rotura del psoas), provocan que Ruano solo cuente con catorce futbolistas de campo del primer equipo. «La falta de futbolistas y tener jugadores sin ritmo competitivo porque hace tiempo que no juegan te condiciona la alineación, ya que tienes que hacer un once competitivo pero a la vez guardarte cambios para que no se caiga el equipo», se explica el técnico emeritense. «Somos pocos y necesitamos ir incorporando a más gente para no caernos en el segundo tiempo, no por el físico sino porque estamos utilizando futbolistas fuera de su posición o con falta de ritmo. Pero hay que sacar el partido con lo que tenemos».

Con la vuelta de Felipe Alfonso, la defensa sale sola, y que no le pase nada durante el partido. Y con la ausencia de Luis Acosta, se podrían juntar otra vez en la medular Ismael Gutiérrez y Beneit como en la primera jornada ante el Linares. «La idea y plan de partido lo tenemos claro desde el primer día», reconoce Ruano.

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Tomás Bourdal, Raúl Prada; Ismael Gutiérrez, Ben Hamed o Beneit, Busi, Sandoval, Padilla; y Chuma. - San Fernando: Fuoli; Marcos Herrera, Víctor Rúiz, Carlos Blanco, Luis Ruiz; Dani Molina, David Ramos, Fullana; Biabiany, Arroyo y Aquino. Árbitro: Francisco García Riesgo, del comité asturiano.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 16.00.

Y como le gustó el partido de su equipo en Baleares, el entrenador del Mérida está más cerca de repetir que de cambiar. «Queremos darle continuidad al trabajo del último partido, siendo más protagonistas y valientes con balón pero que nos tiren solo dos veces a puerta, como el domingo pasado. Si conseguimos eso, tendremos opciones de ganar».

El San Fernando de Alfredo Santaelena, entrenador que no perdió ante el Mérida el curso pasado al frente del Rayo Majadahonda, viene de perder por la mínima los últimos dos partidos ante Recreativo y Antequera, pero con un buen colchón de puntos tras el subidón del cambio de entrenador. «Si no salimos con máxima concentración, nos pueden vacunar», avisa el técnico azulino desde la isla. «Tenemos que ser un equipo más agresivo ofensivamente. Tenemos jugadores para ello. Tenemos mucho potencial y hay que sacarle el máximo. Quiero ser protagonista con balón, pero sin descuidar la parte defensiva». El lateral derecho Xavi Estacio será baja por sanción y el central Manu Farrando y el mediocentro Alfonso continúan lesionados.

«Yo prefiero ganar este sábado de cualquier modo, pero sería pan para un día. Necesitamos crecer como equipo porque eso a la larga nos hará salvarnos. El fútbol es un estado de ánimo, pero creo más en el trabajo. Y yo estoy contento porque veo que el equipo va creciendo», se mostró más optimista esta semana Ruano. Lo necesita el equipo, lo necesita el club, lo necesita la grada. Porque el de hoy es el partido de todos.