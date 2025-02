Partido para la paciencia y la confianza

David Rocha: «Queremos estar seguros»

Mark Heffernan, Alejandro Pérez y Bernardo Plaza han perdido ya la cuenta de los entrenadores con los que se han entrevistado en las últimas dos semanas. Pero entienden que la decisión final está más cerca, aunque de momento David Rocha no sabe aún si se sentará o no en el banquillo del Cerro del Espino el próximo domingo. «No es que nos esté costando encontrar técnico», explica, «sino que queremos estar seguros de a quién metemos en casa para tener un día a día lo más sencillo posible. Es decir, queremos estar seguros de que un entrenador acepta el reto no porque necesita entrenar sino porque esté convencido de la metodología de trabajo que queremos implantar. Es preferible tener que esperar una semana más pero tener esa persona que, a largo plazo, nos dé esa estabilidad que queremos». «No estamos para inventos y experimentos, porque si no estaríamos en la misma situación. Las personas con las que hemos hablado en las últimas semanas son entrenadores que conocemos. Solo falta por ver si somos capaces de llegar a ese punto común para que, cuando se tome la decisión, estemos las dos partes convencidas».