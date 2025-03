El partido de la marmota

Lo mismo una previa más: el Mérida está obligado a ganar, da igual ante quien y en dónde, independientemente de si es mejor o peor ... que su rival, tenga la suerte en contra o una ristra importante de bajas a cuesta… Porque o engancha una buena racha de triunfos consecutivos o no llegará a marzo con opciones reales de salvación. Este domingo toca el Real Madrid Castilla en Valdebebas, y no puede pensar el equipo de David Rocha en otra cosa que no sea ir a por él y traerse los tres puntos de allí.

«Esta es una competición muy de rachas, y nosotros tenemos que coger aún la nuestra. Aún quedan partidos y el equipo está mejorando a nivel competitivo estas últimas semanas», anima el técnico emeritense. «Ver la salvación a siete puntos te puede mermar anímicamente, pero estamos a dos partidos y quedan dieciséis semanas. Hay muchos enfrentamientos directos y todos se tienen que medir a Castellón, Ibiza o Málaga. Queda tiempo y el equipo está mejorando, creedme».

Una semana más, clasificación aparte, lo peor vuelve a ser el rosario de bajas con el que el Mérida acude a la cita: Raúl Prada por acumulación de amarillas más los lesionados Bonaque, Felipe Alfonso, Padilla, Álvaro Juan y Sandoval, que estará fuera alrededor de tres partidos por una rotura en el isquio de su pierna izquierda. Así que la duda del cuerpo técnico emeritense recorre toda su banda izquierda.

CASTILLA-MÉRIDA Real Madrid-Castilla De Luís; Asencio, Ribes, Obrador; Vinicius, Mario Martín, Theo Zidane, Nico Paz, César Palacios; Víctor Muñoz y Aparicio.

Mérida AD Palomares; Raúl Beneit, Eliseo Falcón, Damián Canedo, Lluís Llácer; Luis Acosta, Juanjo Sánchez, Javi Martín, Busi; Mizzian y Chuma.

Árbitro Manuel Camacho Garrote, del comité andaluz.

Estadio y hora Alfredo Di Stéfano, Valdebebas (20.00).



Por Sandoval pueden jugar o Javi Martín o Darío Serra o Raúl Beneit, porque Elejalde aún no está para noventa minutos. Pero no se fía mucho Rocha de sacar a Beneit del lateral derecho por falta de sustitutos de garantía en esa demarcación. Y en el lateral, tras lo mucho que sufrió hace una semana por ahí en Antequera, o repite Lluís Llácer o volvería Damián Canedo a caer a banda y Tomás Bourdal entraría para acompañar a Eliseo Falcón en el eje, «Sabemos que nos buscan por esa banda, pero lo único que podemos hacer es trabajar, trabajar y trabajar. El que juegue ahí tendrá que estar más atento».

Del partido en Valdebebas le preocupan tres cosas a David Rocha, que por primera vez fue expulsado como entrenador y no podrá sentarse en el banquillo. La primera, el propio colegiado: «Miedo me da que el Castilla lleve dos o tres expulsiones muy seguidas y paguemos nosotros los platos rotos. Si perdemos el partido, que lo perdamos nosotros… porque el otro día en Antequera no nos pitan un penalti que es y a mí me expulsan porque nos pitan una falta que no es. Ante esas situaciones necesitamos que sean justos. No somos gilipollas. Queremos competir con las mismas armas. En acciones dudosas, tendrán sus dudas; pero es que el penalti no tiene ningún género de dudas».

La segunda, el rival, que se encuentra en tierra de nadie en la tabla: «Es un equipo que ha cambiado de generación. Los jugadores del año pasado ya no están y han llegado otros del juvenil o del Real Madrid C. Al final son chicos con un talento excepcional, todos elegidos a dedo, y pueden tener o un día de filial o un día desbocado en el que te hagan daño en todo». Los de Raúl González sólo han ganado dos partidos de las últimas once jornadas. Esta jornada contará con las bajas de Marvel y Carrillo por lesión y Quique Ribes por sanción.

Y la tercera y última, su equipo: «El camino en cuanto a intensidad y nivel competitivo es el que hemos marcado en los últimos partidos. Con balón tenemos que seguir mejorando y haciendo más cosas, pero centrándonos en nosotros. El equipo está mejorando últimamente». Y tiene razón David Rocha, pero necesita su equipo traducir la mejoría en victorias para agarrarse a una lucha por la salvación que, a día de hoy, está casi muerta.