El partido del carácter

Hemos hecho autocrítica», «le debemos una a la afición», «nuestras ganas se tienen que palpar desde el inicio de partido», «hay que dedicarles la victoria a la afición», «esa conexión con la grada la tenemos que empezar nosotros»... todas estas pildoritas son de Rai en ... la previa del choque de esta tarde ante el Antequera. Porque el técnico emeritense es el primero que sabe que su equipo puede perder sin problemas en Castalia, pero no con la imagen que dio.

El Mérida ni se va a salvar por ganar este partido ni va a descender por perderlo, lo que sí necesita es enganchar a su gente. Y eso se consigue con amor propio, con intensidad, con competitividad, con sangre... «con carácter», como lo ha definido Rai. El técnico emeritense ya se lo ha pedido en varias ocasiones a su vestuario este último mes: se lo pidió en la primera parte de Sanlúcar, en la segunda ante el Melilla, en la primera parte ante el Castilla, hace una semana en Castellón y no quiere pedirlo más.

Para ello recupera a piezas importantes en el engranaje del equipo. El primero, Juan Palomares. El cuerpo técnico tiene decidido cuál de los tres porteros va a jugar ante el Antequera pero aún no lo ha comunicado. «Pero sí, Palomares está listo y si queremos podría ser titular». Con tan solo una semana de entrenamiento, le falta portería, pero algún día deberá ser la primera vez para empezar a recuperar sensaciones.

Y en la parcela ofensiva, Rai también recupera, tras molestias, a Escardó y, tras sanción a Padilla. Seguramente el primero sea titular, para acompañar en el medio del campo a Acosta y Beneit, y el segundo tenga sus minutos de revulsivo en la segunda mitad. «Jugamos en casa y ya tenemos algo de variedad ofensiva, así que tenemos que arriesgar y querer ganar el partido desde el minuto uno», sostiene Rai. «Con balón, tenemos que ser valientes y atrevidos. Y sin balón, serles muy incómodos al rival porque ellos tienen un buen trato de balón. Y a partir de estas dos cosas, generar esa conexión con la grada».

Porque si el Mérida encara la jornada tras tres derrotas consecutivas, el Antequera lo hace tras cuatro partidos sin perder y dos triunfos seguidos. «Tienen un modelo muy definido de juego», analiza al rival el técnico emeritense. «Las tres o cuatro cosas que hacen a nivel ofensivo las hacen muy bien. Es un equipo que juega muy bien al fútbol y creo que van a hacer una gran temporada».

Tras ascender directamente la pasada temporada, sin pasar por playoff, el exemeritense Abel Segovia dejó el banquillo y la directiva malagueña decidió continuar el trabajo ofreciéndole el cargo a su segundo, Javi Medina, de 29 años. «Llegamos en buena dinámica, pero lo importante es no perder nuestra identidad. Que no nos creamos que lo que hemos hecho de aquí para atrás ha sido fácil porque si no el Mérida nos va a hacer daño. Aunque vengan de tres derrotas seguidas, están haciendo las cosas tan bien como a principios de temporada. Así que espero a un equipo que quiere revertir esa dinámica. Por eso quiero que tengamos el balón y que seamos agresivos con él», habla del partido el técnico del Antequera.

Sin bajas por sanción pero con la lesión de Lanzini, operado esta semana, el conjunto antequerano pretende darle continuidad a su racha ascendente tras empatar ante el Recre y el Castellón y endosarle sendos 3-0 al Sanluqueño y el Atlético Baleares. Si bien el Mérida, en su Romano, debería complicarle ese deseo. Tanto por revertir la racha como por invocar el «carácter» que le pide Rai y la grada.