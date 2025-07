Palomares termina con los culebrones

No solo se marcha un portero. Se marcha un capitán, un líder, un futbolista rebosante de carisma y personalidad. Sí, se va Juan Palomares ... Pulpillo (Rus, Jaén, 2000), que llegó como guardameta suplente de Javi Montoya en el verano de 2022 y se marcha tres años después a un equipo que acaba de perder una final por subir a Primera División. Tal ha sido su progresión. Porque más allá de sus errores puntuales en estos tres cursos o sus carencias en algunas facetas del juego que ha ido puliendo, Palomares tiene mucho potencial para seguir creciendo.

Sus números no son ni fríos ni desechables: desde que le arrebató la titularidad a Javi Montoya en Riazor en febrero de 2023, ha sumado 92 partidos entre liga, Copa y playoff de ascenso, ha parado seis de 18 penaltis y ha salvado al equipo con infinidad de paradas inverosímiles. Pero esos datos no son lo más importante de la honda huella que deja en el Romano: poco a poco se ha ido haciendo con el vestuario, ha sido un embajador del club lejos de los 90 minutos de los partidos, voz cantante en las malas y cabeza loca en las buenas. Un niño suplente sub-23 cuando llegó y un capitán con voz y mando ahora que se marcha.

Y como él lo sabe, su manera de despedirse también ha estado por encima del modelo estándar. «Vine, vi y lo entendí. No sé por dónde empezar con vosotros», comienza de viva voz en un vídeo que recopila sus mejores momentos en el club. «Vestir esta camiseta es lo más cerca que he estado hasta el momento de conseguir la gloria. El Mérida es historia, es grandeza, es pureza. Dejar de escribir junto a esta historia es algo que, quien me conoce, sabe lo mucho que me duele y me entristece. Mi gente sabe cómo representa el Mérida mi forma de vivir la vida y este deporte. Me duele tomar otro camino, pero de pequeño se me han cerrado muchas puertas y he luchado duro para seguir abriéndolas. Así que es el momento de seguir creciendo y agarrando las oportunidades que, gracias a vosotros, tengo ahora en mi vida. No olvidaré lo que me habéis dado. Siempre estaré en deuda con vosotros».

De todos los jugadores que han salido este último mes del vestuario romano, el destino de Palomares es el que ha apuntado más alto de todos. Su nuevo equipo, el Mirandés de Fran Justo, se quedó en la orilla del ascenso a Primera. Los 'jabatos' le ganaron la puja al Huesca de Sergi Guilló y al propio Mérida, cuya oferta al alza no fue suficiente para convencerle.

La excelsa temporada del equipo no le ha permitido a la dirección deportiva quedarse con más de cinco jugadores. Los únicos que han aceptado la propuesta han sido Felipe Alfonso, Miki Muñoz, Luis Pareja y Raúl Beneit. En el camino se han quedado Liberto Beltrán, Javi Eslava, Juanjo Sánchez, Álvaro Juan y ahora Juan Palomares. El guardameta jienense ha sido el último de los nueve en deshojar la margarita. A partir de ahora, ya no habrá más culebrones.