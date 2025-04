Los nombres propios de Sergi Guilló

Más allá del quinto puesto en el ecuador de la competición, el cuarto triunfo consecutivo del Mérida en el Romano dejó varios nombres propios sobre ... la mesa del cuerpo técnico.

Los dos más candentes son los de la portería. Tras temporada y media como suplente de Juan Palomares, Dani Vicente jugó por delante de él hace una jornada en Sevilla y este último domingo ante el Marbella. Ya avisó Guilló antes de final de año que, a causa de las cuatro amarillas de Palomares y del buen trabajo que estaba realizando en los entrenamientos Dani Vicente, más pronto que tarde este último jugaría de titular. Así que aprovechando el amistoso en Santa Amalia y los días en cama de Palomares, Dani Vicente jugó ante el Sevilla Atlético. Y como su actuación en ese partido fue catalogada por todos como una de las mejores del equipo, el técnico emeritense no se atrevió el domingo a sacarlo de la portería. La explicación del cambio no va más allá de la decisión técnica. No obstante, desde ya, se abre el debate de la portería para la visita del próximo domingo a Ibiza.

El segundo nombre propio es el de Javi Eslava, cuya celebración del 'hat-trick' ante el Marbella evidenció la ansiedad por la que ha pasado desde que cerró el grifo tras la segunda jornada. Marcó un doblete en el primer partido, otro doblete en el segundo… y hasta este domingo, que hizo tres, en la vigésima jornada de Liga. Y salvo su mes de lesión y sus cinco suplencias, ha sido el titular para el técnico emeritense. «El año pasado tuve una situación idéntica con mi delantero en el Orihuela. Pero era intocable y fijo por lo que le daba al equipo. A Eslava le hemos corregido esta semana con vídeos individuales suyos, para enseñarle que atacaba el área de una forma que no debía. Esta jornada ha tenido su premio y creo que en la segunda vuelta va a elevar su nivel».

El tercer nombre es el de Saúl del Cerro, que sacó a colación precisamente el propio Guilló. «Habláis todos de Eslava, pero me gustaría destacar también el partido de Saúl del Cerro». En un esquema nuevo esta temporada, el jugador cedido por el Burgos actuó como quinto central en fase defensiva y como primer centrocampista en fase ofensiva. Con la ausencia de Juanjo para el próximo mes, su despliegue físico y fútbol se antoja vital o en el eje de la zaga o como primer mediocampista a partir de ahora.

Los cuartos nombres fueron los de los debutantes: Nil Jiménez jugó de titular 63 minutos en el carril zurdo e Ismael Athuman entró en el minuto 70 para dotar al equipo de fortaleza defensiva tras el 2-2 de Dorian Junior. «Nil ha estado bien. Ha podido tal vez notar la falta de minutos. Le he visto más cansado y hemos decidido cambiarlo. Y Athuman llevaba tiempo entrenando, podría haber estado de inicio, pero ha estado bien, ganando duelos aéreos. Estoy contento con la actuación de los dos».

Y el último nombre, indudablemente, es el de Álvaro Juan, que regresó dos meses después tras su enésima lesión: «Si marca la que ha tenido, el campo se hubiera venido abajo y nos morimos de la alegría. Se merecía ese gol», reconocía Guilló. «Los compañeros no han parado de buscarle para dársela. Puede ser el jugador más querido de la plantilla por todo lo que le está pasando. Lo bueno es que ha terminado el partido sin molestias y ya lo tenemos para más minutos la semana que viene. El mejor fichaje de invierno va a ser él».

Para visitar Ibiza el próximo domingo (12.00 horas), aparte de las bajas del sancionado por acumulación Raúl Beneit y los lesionados Juanjo y Mizzian, Guilló espera recuperar a Miki Muñoz y Jack Beer, ausentes este domingo por molestias de ambos en el gemelo.