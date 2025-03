Noche de expectativas en el Romano

Hay que ver al Ibiza, seguramente el equipo con mayor presupuesto y mejor plantilla del grupo. Hay que ver al nuevo Mérida de Ruano, por ... si ha podido cambiar o no el conjunto emeritense en apenas tres días y siete sesiones con el nuevo entrenador. Pero, sobre todo, hay que ver si es capaz de ganar de una vez por todas. Porque no lo hace desde el fin de semana siguiente a la feria.

Ha pasado de ser tercero por arriba a ser tercero por abajo. Así que, es verdad que el Ibiza es segundo y un muy buen equipo, es verdad que a Ruano le ha dado tiempo a poco, pero no sería bueno que el conjunto emeritense se quedara a más de un partido de salir del descenso. «Sabemos que estamos en una situación complicada, pero no vamos a salvarnos ganando el domingo. Nos queda mucho para conseguir ese objetivo, y el primer paso es ante el Ibiza», soltó Ruano en la previa.

El nuevo técnico del Mérida no quiso desvelar ni las bajas del equipo ni la idea/ intención/ plan de partido. O sea que puede que estén Ismael Gutiérrez, Escardó y Diego Parras o puede que no. (Lo que es seguro es que regresa Bourdal y Bonaque está disponible). O que el equipo cambie de sistema y proposición o que siga como hasta ahora con matices. «No voy a decir lo que vamos a hacer porque si no se lo damos todo hecho al míster del Ibiza. Y esperaremos hasta el último momento para ver si recuperamos a gente o no».

El Ibiza llega tras su peor semana de la temporada: cayó el jueves de la Copa del Rey en Villanueva de la Serena y cosechó el pasado domingo su primera derrota del curso en Liga tras caer 1-3 ante el Intercity. De ahí que continúe segundo a dos puntos del líder Castellón. «En plena competición puede haber resultados que no salgan como queramos, pero estamos bien, como tenemos que estar», matiza Guillermo Fernández Romo, técnico ibicenco. «Lo que tenemos que hacer es jugar un poco mejor, competir más y corregir los errores que hemos cometido en estos dos últimos partidos».

Mérida AD Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque Tomás Bourdal, Llácer o Raúl Prada; Luis Acosta, Ben Hamed, Sandoval, Beneit, Elejalde; y Chuma. - UD Ibiza Sequeira; Unai Medina, Olaortúa, Pepe Sánchez, Javi Jiménez; Jesús Álvarez, Eugeni, Soko, Roberto Arroyo, Rubén Díaz; y Cedric. Árbitro Roberto González Sánchez, del comité castellano manchego.

Estadio y hora Romano José Fouto (20.00).



«Nos enfrentamos a una de las mejores plantillas de la categoría», opina del rival el nuevo técnico del Mérida. «Hayan ganado o perdido últimamente, van a venir igual de preparados. Esta categoría es de doble velocidad y el Ibiza, por presupuesto y calidad de sus futbolistas, está en la primera velocidad. Pero el Villanovense nos enseñó el camino: compitiendo se pueden ganar los partidos».

Lo que sí tiene claro Ruano y no le importa desvelar es lo que quiere hacer: «Yo quiero que seamos protagonistas y tengamos más la pelota, pero la competición te marca. Hemos intentado organizar defensivamente al equipo y también hemos dado detalles de la idea que queremos con balón. En tres días es muy difícil que un equipo llegue a todo lo que tú quieres. Con el tiempo se irán viendo las cosas, ahora lo que vamos a intentar es competir».

«Cuesta saber con qué equipos nos vamos a encontrar», refiere el técnico del Ibiza desde Talavera de la Real, donde han entrenado estos días que se han quedado por tierras extremeñas tras su eliminatoria copera del jueves. «No sabemos qué nos vamos a encontrar en cuánto a ideas de juego y en cuanto a motivación de sus jugadores. Lo que sí sabemos es que es un equipo que tiene menos puntos de los que merece». Sólo no podrá contar con el pivote defensivo Escassi por acumulación de amarillas.

«La idea es equivocarnos poco porque sabemos a lo que nos enfrentamos: tenemos que dar una grandísima versión ante un equipo que hace muy bien las cosas», cierra Ruano, que regresa al Romano, 25 años después, en una situación delicada.