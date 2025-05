Nil y Edu están donde quieren estar

R. P. Mérida Martes, 28 de enero 2025, 22:01 Comenta Compartir

Cuando el Mérida llamó a Nil Jiménez (Barcelona, 2000), Nil telefoneó a sus ex compañeros Nacho González y Carlos Doncel, con los que ... coincidió en la cantera del Espanyol, para preguntar. «Nacho me dijo que era un club exigente y que estaba creciendo. Y Carlos me habló de la situación del equipo este año, de cómo eran los compañeros y el cuerpo técnico. Que no me lo pensara, me repitieron». Y no se lo pensó.

Y cuando el Mérida se quiso traer a Edu Sánchez (Navalmoral de la Mata, 2005), Bernardo Plaza condujo hasta su casa para explicarle el proyecto y lo que querían de él. «Me explicó el rol que iba a tener, la estructura general del club, que querían crecer y a lo que aspiraban. Me ilusionó. Y desde el primer día supe que el Mérida es un sitio donde debo, tengo y quiero estar». De ahí que Edu Sánchez no descarte cumplir el segundo año de cesión opcional con el que el Mérida ha llegado a un acuerdo con el Barcelona. Ambos, laterales izquierdos y por tanto competencia, se presentaron este martes en la sala de prensa del Romano como últimos fichajes emeritenses del mercado de invierno. Uno y otro aterrizan en busca de los minutos que no han tenido en sus respectivos clubes de origen en esta primera vuelta. «No estaba teniendo el protagonismo y los minutos que deseábamos en el Nástic y de las opciones que contemplamos con la apertura del mercado, elegimos la opción del Mérida. Tengo ganas de encontrar al jugador que he podido mostrar en la Ponferradina el curso pasado o en el Nástic en otras etapas». «Me vuelvo con sensaciones malas de Barcelona», se sincera por su parte Edu Sánchez. «Esperaba haber tenido más protagonismo allí en el año y medio que he estado. No ha podido ser y ahora tengo una oportunidad de oro, en un escenario bonito, y aunque no haya jugado mucho últimamente he estado entrenando todos estos meses para que se me presentara una oportunidad como esta». Tanto a Edu como a Nil lo que más les ha sorprendido en el poco tiempo que llevan trabajando a las órdenes de Sergi Guilló es la exigencia en la preparación física del equipo. «Estoy asimilando los diferentes entrenos y rutinas, porque el ritmo aquí es alto. Pero poco a poco voy acercándome al cien por cien y cogiendo las sensaciones físicas que no traía de Tarragona». «Vengo a un escenario muy diferente: en el Barcelona se usa mucho más balón en los entrenamientos, era menos físico. Aquí la película es la contraria: se tiene el balón, pero también se trabaja mucho el nivel físico. Fue una de las cosas por las que decidí venir». A los dos le pide lo mismo Sergi Guilló, ahora que más que laterales son carrileros. «Me pide profundidad, mucha altura, que parta de estar bastante alto y solidez defensiva. El año pasado en Ponferrada tuve un entrenador que me inculcó muchos fundamentos defensivos y creo que puedo dar el nivel arriba y atrás», se explica Nil. «Carriles altos, que lleguemos a línea de fondo y pisemos área cuando el juego vaya por la otra banda. A los dos nos pide lo mismo», coincide Edu Sánchez.

