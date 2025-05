Mucho más de lo mismo

R. P. Mérida Domingo, 26 de enero 2025, 20:19 Comenta Compartir

El Mérida debería tumbarse en el diván y hablarle sin ambages a su ombligo. Su temporada está siendo muy buena, pero lejos del Romano no puede permitirse la imagen que está dando últimamente. Porque ya no es no ganar casi nunca, ya es merecer perder casi siempre. El rival menos goleador del grupo y que no ganaba en su casa desde mediados de noviembre, le hizo tres y fallando un penalti y varias ocasiones claras de gol. Los emeritenses volvieron a ser inoperantes en ataque y volvieron a bajar los brazos a falta de muchos minutos para el final. Fue desesperante.

Porque aunque el equipo juegue a domicilio bajo la misma idea de juego, no la ejecuta igual. Ni siquiera parecido. Le falta mucha personalidad en ataque y mucha más mala leche en defensa. Una cosa es ser agresivo y violento, que no, y otra es no tener intensidad y sangre a la hora de frenar cualquier ataque rival. Para evitar la sangría, Sergi Guilló acabó con tres de los centrales del equipo en el campo más Edu Sánchez, Prevedini y Felipe Alfonso… y sin embargo siguió siendo un coladero. Arriba, al que más se vio fue a Liberto Beltrán, pero insuficiente para siquiera rematar alguna vez a puerta. De hecho, las dos ocasiones más claras, ambas en la primera parte, acabaron sin ser rematadas entre palos.

UD IBIZA Ramón Juan; Unai Medina, Eric Monjonell, Guillem Molina, Javi Jiménez (José Albert, min. 78); Jesús Álvarez (Zarzana, min. 70), Olabe, Álex Gallar; Astals (Doménech, min. 70), Javi López-Pinto (Gori, min. 82) y Mo Dauda (Quique, min. 78). 3 - 0 MÉRIDA AD Palomares; Felipe Alfonso, Luis Pareja, Ismael Athuman (Falcón, min. 57), Nil Jiménez (Álvaro Juan, min. 57); Saúl del Cerro (Busi, min. 57), Prevedini, Pablo Ganet (Bonaque, min. 74); Doncel, Liberto Beltrán (Edu Sánchez, min. 74) y Javi Eslava. GOLES 1-0: Javi López-Pinto, min. 10. 2-0: Astals, min. 37. 3-0: Mo Dauda, min. 71.

ÁRBITRO José David Martínez Montalbán, del comité murciano. Amonestó al local Jesús Álvarez y a los emeritenses Ismael Athuman y Saúl del Cerro.

INCIDENCIAS Alrededor de 2.500 espectadores en Can Misses, con alrededor de 50 aficionados del Mérida.

Oliéndose el inicio fuerte del Ibiza y su afán por adueñarse del balón en campo contrario, Guilló apostó por Ganet, Prevedini y Saúl del Cerro en la medular, con este último encajándose entre Pareja e Ismael Athuman en fase defensiva, como hace una semana ante el Marbella. Pero de poco le sirvió porque a los diez minutos, en el primer disparo franco del partido, Javi López-Pinto la coló casi en la escuadra con un disparo desde la frontal.

Tras el acuse anímico de recibo, a los puntos el Mérida empezó a superar al Ibiza. Se hizo con el balón y traspasó el peligro de un área a la otra. En la primera jugada hilvanada, los emeritenses plantaron a Liberto Beltrán casi mano a mano con Ramón Juan pero el extremo cruzo mal y demasiado y un poco más tarde, Javi Eslava en el primer palo y Saúl del Cerro en el segundo no llegaban a una falta lateral lanzada por Pablo Ganet.

Tales riesgos conllevaron a que el Ibiza robase alto y le cogiese la espalda a Nil Jiménez hasta en dos ocasiones. La primera terminó con un tiró cruzado en un mano a mano escorado de Unai Medina y la segunda en el gol que casi mataba el partido de Astals en el 37.

Que casi mataba el partido porque tras la vuelta de vestuarios, el Mérida entró a la segunda parte todavía acusando ese 2-0. Y cuando uno no para de darle vuelta a su depresión, lo normal es que el 3-0 esté siempre más cerca que el 2-1. Palomares lo aplazó lo máximo posible parando un penalti cometido por Saúl del Cerro en el 52: Gallar lo tiró al centro y el guardameta emeritense sacó su tercer penalti de la temporada con los pies. Pero aquello fue más un punto y seguido que un punto y aparte, porque el Mérida continuaba con los brazos bajados.

En toda la segunda parte no fue capaz de crear ni una sola ocasión de gol. Lo más peligroso fue un penalti que reclamó Liberto y que, encima, no lo parecía. El equipo, como en Sevilla o Valdebebas, volvió a carecer de personalidad en ataque: nadie se movía, nadie la pedía, nadie la quería. Así que con el 3-0, que llegó en una contra tras una gran acción de Mo Dauda en el 70, el técnico del Mérida prefirió minimizar daños y sacó, en su segunda ventana, a Bonaque y Edu Sánchez. La primera de ellas, con Busi y Álvaro Juan entrando a falta de más de media hora de partido, sirvió de nada.

Y con esta imagen de impotencia y sin capacidad de encontrar respuestas, el Mérida volvió a perpetrar un nulo ejercicio futbolísticos como visitante. Y no pasaría nada si fuese el primero o el segundo, pero ya lleva unos cuantos así. Lo grave no es que cumpla una vuelta sin ganar lejos del Romano, lo grave es que está muy lejos de volver a hacerlo si no cambia cosas.