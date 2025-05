El Mérida vuelve al mismo punto de partida

Como ya ha pasado una vuelta desde la última vez, al Mérida ya le persigue la maldición del visitante. Y así será, pregunta tras ... pregunta, salida tras salida, hasta que el equipo de Sergi Guilló sea capaz de volver a ganar lejos del Romano.

La igualdad de la categoría origina una mala noticia: que cada salida es una montaña; pero también una buena: que no sale por detrás en ninguno de los campos. Por ejemplo: el Ibiza, colectiva e individualmente, es un señor equipo bajo el mando de un señor entrenador… pero está tres puntos por debajo del Mérida y le pesa un gran problema de resultados, sobre todo en casa.

«Tenemos que jugar con personalidad», se muestra contundente el técnico emeritense. «Sólo así podemos plantarle cara al Ibiza». Porque tiene razón Sergi Guilló: la propuesta del equipo, salvo ligeros matices, es idéntica como local que como visitante, pero lejos del Romano no genera ni la mitad. «Y eso está en la mente de los jugadores, lo que no me gusta. Siempre vamos con la misma idea, pero bien sea por planes de partido, por sistema o por el rival, nos creamos las ocasiones que nos gustaría. Y esta vez vamos a un campo en el que tendremos que hacer muchas cosas bien para plantarnos en campo rival».

Cuando Guillo subraya eso quiere decir que el equipo tiene que ser valiente, que debe de jugar con personalidad ante la presión rival y que no vale quitarse el balón de encima. Porque están concienciados que habrá momentos del partido en los que el Ibiza les hunda en su campo y les toque aguantar tramos y tramos de partido sin poder salir. «Cuando digo que, desde que llegó Paco Jémez, el Ibiza no ha perdido la posesión ni un solo partido, me refiero a que vamos a tener que saber defender esas situaciones. A veces han avasallado al rival pero no han conseguido ganar. Tienen necesidad de ganar y van a implementar un ritmo alto desde el inicio, así que hay que presionar sabiendo que a veces no podremos ir tan arriba y que a veces habrá que utilizar el recurso del juego directo. Saber en qué momento del partido tenemos que utilizar una y otra opción».

Desde la otra punta del país lo corrobora Paco Jémez. «Aparte de la dificultad que nos generará el Mérida, tenemos otra añadida: que tenemos que ganar. Eso le da más complejidad al partido. Pero no quiero que las urgencias jueguen en nuestra contra, sino a favor: disposición, ganas, confianza… pero sin prisas. El Mérida sabe trabajar muy bien los tiempos del partido y tenemos que tener la paciencia suficiente para llevar el partido donde queremos».

Sin el sancionado Beneit y los lesionados Juanjo, Mizzian y Miki Muñoz, el 'once' de Guilló se parecerá mucho al que ganó al Marbella el domingo pasado. Hay dudas en la portería y si entrará de inicio o no Ismael Athuman en el centro de la defensa, pero lo demás serán los mismos salvo la entrada de Busi por Beneit en el medio. «Vamos a estar muchos momentos sin balón y tenemos que estar concentrados y tenerlo claro. Y hay que defender mejor los últimos metros de lo que lo estamos haciendo. Pero tenemos hambre».

Paco Jémez, por su parte, sólo cuenta con la baja del lesionado José Matos. Pero eso es lo que menos le preocupa. Lo que más son los números: tan solo ha ganado un partido de los últimos seis, en Can Mises no ganan desde mitad de noviembre y es el equipo que menos goles marca del grupo: «La situación me obliga a cambiar cosas. Tenemos que demostrar desde el primer momento el partido que queremos. Esperemos tener la mente clara para hacer lo que tenemos que hacer y acierto. Al control del partido hay que sumarle el acierto, porque si no le hacemos daño al rival todo se diluye».

Una salida más, el Mérida vuelve al punto de partida... al menos hasta que vuelva a ganar.