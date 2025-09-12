El Mérida vuelve a su liga

R. P. Mérida Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:16 Comenta Compartir

Tras la visita al dentista, obligada y afortunadamente al inicio del camino, el Mérida regresa este sábado a su liga y a su gente. La trayectoria en esta Primera Federación del Celta Fortuna, uno de los mejores filiales del fútbol español, es prodigiosa: dos playoffs, un sexto y un octavo puesto en apenas cuatro temporadas. Y aunque este curso no ha iniciado tan bien, con un empate sin goles en Zamora y una derrota en el último minuto ante el Guadalajara, es una de las sensaciones de este inicio de campeonato. Y si no, acuérdense de su última visita al Romano, que acabó 0-3 con los tres tantos antes de la hora de partido.

«Creo que va a ser un equipo que también esté en la parte alta de la clasificación», opina Fran Beltrán de su rival de esta jornada. «Pero tiene un modelo de juego diferente al Tenerife. Es más combinativo, lo que va a hacer que en el partido no haya tanto juego directo y segundas jugadas, sino situaciones de salida con presión. Si presionamos bien, cerramos los espacios y estamos finos, vamos a tener capacidad de transitar. Pero si ellos superan esa presión, van a tener acciones a campo abierto y tienen mucha calidad».

Por tercera jornada consecutiva, el Mérida llegará al choque sin bajas. Por lo que, por tercera jornada consecutiva, Fran Beltrán puede repetir 'once'. A priori, es lo que parece. Por lo que la gran novedad en la convocatoria será el último en llegar, Rui Gomes, «y no ha venido mal. Los datos y las demandas que está cubriendo son buenas». O sea, que tardará en acoplarse al grupo menos de lo que el cuerpo técnico esperaba: entre dos y tres semanas. «Todavía acaba un poco ahogado las sesiones porque nosotros entrenamos fuertes y bajo un modelo muy concreto: pedimos mucho cuando el equipo está defendiendo».

Por lo que le ha visto en estos pocos días, Fran Beltrán tiene claro qué espera del extremo portugués: «Se siente más cómodo cuando empieza por fuera. Si juega por la derecha es un perfil parecido al de Doncel, en el sentido que tiene capacidad para conducir hacia dentro. Ahí es muy buen finalizador, tiene último pase. Cuando juega por la izquierda es un jugador muy potente, por lo que si crecemos en la ocupación de las áreas y llegamos con gente a rematar, tenemos un pie natural con calidad. Y cuando juega por detrás del punta, en la rotación ganamos calidad con él».

Por su parte, el técnico celeste, Fredi Álvarez, tiene las bajas por lesión de Vicente, Kike Ribes y Jaime Vázquez y de N'Diaye por problemas burocráticos. Aunque sí estará en el mediocentro Andrés Antañón, internacional sub-19 que viene de completar una gran semana con la selección de José Lana, y sus tres jugadores más destacados: el central Pablo Meixus, el mediapunta Óscar Marcos y el delantero Hugo González.

Sin decisión sobre el campo

El equipo entrenará en el Romano el domingo tras el partido, pero aún no sabe dónde se ejercitará a partir del martes: si en el estadio, porque se retrasa la resiembra del césped, o si en un campo de la comarca, porque habrán empezado ya los trabajos del cambio de hierba en el Romano. «Todo esto es consecuencia de que el club quiere crecer. Hay cosas que a mí no me competen, pero nunca utilizaré como excusa esta circunstancia. Porque nuestras circunstancias hasta ahora han sido bastante privilegiadas. De hecho, sobre césped artificial no se contempla entrenar», informó sobre el asunto el técnico del Mérida.

MÉRIDA-CELTA FORTUNA Mérida AD Csenterics; Felipe Alfonso; Gaizka, Javi Lancho, Vergés; Víctor Corral, Martín Solar, Beneit, Doncel, Chiqui; y Álvaro García.

Celta Fortuna Coke; Gavián, Meixús, Anxo, Joel López; Burcio, Antañón o Capdevila, Ángel Arcos, Hugo González; Óscar Marcos y Álvaro Marín.

Árbitro José Antonio Palomares Gutiérrez, del comité andaluz.

Estadio y hora Romano José Fouto, 18.30 horas.