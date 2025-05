El Mérida viaja sin complejos al Alfonso Murube

R. P. Mérida Viernes, 2 de mayo 2025, 19:59 Comenta Compartir

Pudiera parecer que un tropiezo en Ceuta es lo más asumible a estas alturas de campeonato. «Nosotros no asumimos nada», zanja tajante Sergi Guilló. El técnico del Mérida entiende que enfrente aguarda el líder del grupo, que encadena 21 partidos sin perder, que suma cromos muy importantes de la categoría en su plantilla, que el Alfonso Murube espera un lleno… «pero que no, que nosotros vamos a Ceuta con la intención de ganar. Sabemos lo bien que lo están haciendo, pero nosotros vamos con la intención de traernos los tres puntos. Y si no lo conseguimos, es que algo habremos hecho mal». Y punto.

La reivindicación del Ceuta es parecida. El equipo caballa está rozando el ascenso directo al fútbol profesional y su técnico, José Juan Romero, lo reivindica: «Yo creo que la gran revelación de la temporada estamos siendo nosotros. Es inevitable no ilusionarse y no decir que a día de hoy somos los principales favoritos porque nos lo hemos ganado, porque estamos ahí, porque tenemos una ventaja. Pase lo que pase esta jornada, seguiremos siendo líderes».

Seguramente estemos hablando del partido más atractivo del fin de semana porque las rachas de ambos conjuntos son de las mejores de la categoría. Así que ambos entrenadores se han lanzado el uno al otro una retahíla de elogios en las horas previas.

«Tiene jugadores de muy buen pie, un auténtico equipazo. Se asocian aun con presión cerca, corren al espacio, los laterales se meten por dentro… Tenemos que saber en qué momento tenemos que apretar y en qué momentos replegar», resume Guilló.

«La única realidad es que van cuartos, peleando a todos y haciendo las cosas muy bien. Tendremos que dar la mejor versión ante ellos o evidentemente no sumaremos los tres puntos. Será un buen partido, de dos buenos equipos que, pase lo que pase, habrán hecho una temporada extraordinaria», devuelve Romero.

«Ya me conocéis: nosotros no vamos a cambiar para nada nuestra idea. Cambiaremos matices, pero lo demás no», avisa el técnico del Ceuta. «No voy a desvelar el plan de partido, pero ya sabéis», responde el del Mérida.

Según el rival, introducirá un matiz allí o uno aquí dependiendo de qué le viene mejor o peor, «pero seguiremos con lo que nos ha traído hasta aquí». Es decir, que en fase defensiva juntará a cinco defensas y cuatro por el medio y en fase ofensiva, los carrileros se desplegarán para atacar con siete efectivos.

Ceuta: Guille Vallejo; Jacobo, Yago Cantero, Capa, Redru; Youness, Bellotti, Kuki Zalazar; Rubén Díez, Koné y Rodri. - Mérida: Palomares; Ismael Athuman, Falcón, Bonaque; Felipe Alfonso, Pablo Ganet, Juanjo Sánchez, Álvaro Juan; Doncel, Beneit; y Eslava. Árbitro: Jorge Tárraga Lájara, del comité castellanomanchego.

Estadio y hora: Alfonso Murube, 16.00.

No se atisban muchos cambios respecto al 'once' que barrió al Antequera hace una semana, salvo la entrada de Eslava desde el inicio. Son bajas por lesión Nil Jiménez y Mizzian, por sanción Saúl del Cerro y regresa Liberto Beltrán, aunque aún mermado. Ya está limpio de la lesión complicada en el sóleo, pero entre semana tuvo un percance en el tobillo.

«Le pasó algo parecido a Nil corriendo el otro día, pero está para jugar. Eslava aún juega con algo de molestias en el tobillo pero está mejor. Nil sigue notando molestias, Mizzian tiene todavía hinchado el tobillo y la microrrotura de Saúl está casi recuperada ya. Y luego, aunque Ismael Athuman lleva tiempo jugando con molestias y Miki está con un tratamiento preventivo en el pubis, ambos estarán disponibles para jugar».

El Ceuta sólo tiene una baja, la del lateral lesionado Almenara, y una duda, la del mediocentro Aisar. «No quiero mirar más allá de mi partido porque el equipo está dentro y depende de él, pero nosotros pensamos en quedar lo más arriba posible». Esos son los complejos del Mérida: cero.