El Mérida se topa con la realidad

Lo cierto es que el Mérida no estuvo nada mal en el Heliodoro Rodríguez López… y aún así mereció perder claramente ante un Tenerife muy superior. Sobre todo a partir de la hora de partido, cuando los locales hincharon aún más su confianza y los emeritenses empezaron a perder combustible físico.

Entre área y área, los de Fran Beltrán le plantaron cara al gran favorito del grupo, pero dentro de ellas la contundencia dictó sentencia: el Tenerife la tuvo casi toda y el Mérida no tuvo casi ninguna. Principalmente en ataque: los visitantes llegaron con peligro y con jugadas bien hilvanadas a la zona de tres cuartos pero, una vez ahí, entre las malas decisiones en el último pase y la calidad defensiva del rival, los emeritenses gozaron de pocas opciones claras de gol durante todo el partido.

Y encima no pudo utilizar la baza de partido largo porque el primer disparo a puerta acabó en el 1-0 a los diez minutos. Como el Mérida no tuvo pudor de empezar presionando arriba, le dejó espacios al Tenerife para transitar y, en una de esas, De Miguel se sacó un disparo ajustado desde 35 metros al que no pudo llegar Csenterics. Y eso le inclinó un poco más el partido a su favor al conjunto de Álvaro Cervera. Pero el partido no cambió en demasía: el Mérida seguía siendo valiente y llegando hasta que se imponía la defensa tinerfeña y los locales aprovechando los espacios para meter mucho miedo en el cuerpo.

De hecho, si Csenterics pudo hacer algo más en el disparo del 1-0, el cancerbero húngaro salvó el 2-0 y el 3-0 en sendas ocasiones claras de gol del Tenerife. En el 23' le sacó un mano a mano clarísimo a Alassan aguantándole primero y tirándose después y en el 32' repelió un cabezazo tan potente como cercano de Enric Gallego a la salida de un córner. El primer tiempo terminaría con dos acciones de VAR solicitadas por sendos banquillos que el colegiado consideró en contra, evitando expulsar a un jugador de cada equipo.

Tenerife: Dani; David Rodríguez (César, 90'), Álvaro González, Landaruzi, Zoilo; Aitor Sanz (Javi Pérez, 90'), Juanjo Sánchez, Nacho Gil, Alassan (Noel López, 65'); De Miguel (Fran Sabina, 90') y Enric Gallego (Calavera, 80'). 3 - 0 Mérida: Csenterics; Felipe Alfonso; Gaizka, Javi Lancho (Javi Domínguez, 66'), Vergés; Víctor Corral (Benny Dibrani, 66'), Martín Solar (Miki Muñoz, 84'), Doncel, Beneit, Chiqui (Capi, 84'); y Álvaro García (Rodrigo Pereira, 84'). Goles: 1-0, min. 11: De Miguel. 2-0, min. 61: De Miguel. 3-0, min. 72: Enric Gallego.

Árbitro: José María Aranda Delgado, del comité andaluz. Amonestó a los emeritenses Javi Lancho y Javi Domínguez.

Incidencias: Alrededor de 14.000 espectadores en el Heliodoro Rodríguez López. Se guardó un minuto de silencio por todos los abonados del Tenerife fallecidos durante la pasada temporada. El ex presidente del Club Baloncesto Canaria, Félix Hernández, realizó el saque de honor.

Tras el descanso, el Tenerife elevó su nivel y al Mérida empezó a costarle más la defensa de su área. Tras rondar el gol en varios disparos, en una jugada mal despejada por la defensa romana, Enric Gallego asistió a De Miguel casi en el punto de penalti para que éste tirase de calidad en su disparo y matase el partido con el 2-0 en el 61'. 'Matase el partido' porque ya ahí se percató el conjunto de Fran Beltrán que era imposible sacar algo positivo del Heliodoro. De hecho, un poco más tarde llegaría un gol anulado a Enric Gallego por fuera de juego y en el 72' el definitivo 3-0 con un gran cabezazo del propio Enric.

De poco sirvió que Fran Beltrán refrescara su ataque. Los últimos 20 minutos, con ambos conjuntos conociendo el desenlace del partido, sirvieron simplemente para probar (a Rodrigo en punta y a Capi en la última línea de pases) y dar descansos (a Martín Solar, que acumuló 86 minutos de juego a pesar de estar casi toda la semana sin entrenar por una dolencia muscular). La primera salida coincidía con la visita al dentista y eso fue lo mejor de la noche: que el Mérida ya no tendrá que volver al Heliodoro Rodríguez López esta temporada. Porque visto lo visto en dos jornadas, apunta a campeón el equipo de Álvaro Cervera.