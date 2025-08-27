HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 27 de agosto, en Extremadura?
Lenho, Javi Pérez, Corral, Capi y Artola antes de la presentación. Mérida AD
Primera RFEF

Al Mérida sólo le faltaría un extremo, o a lo mejor no

Tiago Lenho confirma que lo siguen buscando pero que, si no encuentran nada a su gusto, están satisfechos con la plantilla ya confeccionada

R. P.

Mérida

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:44

El mercado de fichajes se cierra el próximo martes 2 de septiembre. Le quedan por tanto al Mérida cinco días para encontrar un extremo « ... que aporte», porque si no se quedará la plantilla tal cual está. Es decir, con 22 futbolistas y una ficha sénior libre. «Seguimos trabajando, pero a veces el mercado no te da lo que quieres. Lo cierto es que estamos muy contentos con los jugadores que tenemos y, si no sale nada que aporte, tampoco nos haría mucha falta», comentó el director deportivo emeritense, Tiago Lenho, en la presentación este miércoles de Juan Artola, Víctor Corral y Miguel Capi en el Hotel Don Pepo de Lobón. Los únicos tres extremos puros son Areso, Chiqui y Jacobo Martí, pero también podrían caer a banda perfiles como los de Doncel, Beneit, Artola o Capi.

