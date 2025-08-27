Al Mérida sólo le faltaría un extremo, o a lo mejor no

El mercado de fichajes se cierra el próximo martes 2 de septiembre. Le quedan por tanto al Mérida cinco días para encontrar un extremo « ... que aporte», porque si no se quedará la plantilla tal cual está. Es decir, con 22 futbolistas y una ficha sénior libre. «Seguimos trabajando, pero a veces el mercado no te da lo que quieres. Lo cierto es que estamos muy contentos con los jugadores que tenemos y, si no sale nada que aporte, tampoco nos haría mucha falta», comentó el director deportivo emeritense, Tiago Lenho, en la presentación este miércoles de Juan Artola, Víctor Corral y Miguel Capi en el Hotel Don Pepo de Lobón. Los únicos tres extremos puros son Areso, Chiqui y Jacobo Martí, pero también podrían caer a banda perfiles como los de Doncel, Beneit, Artola o Capi.

Significa esto que, al igual que Rodrigo Pereira, si llegara un extremo en estos últimos días de mercado no sería para darle un salto diferencial a la plantilla: no ha esperado la dirección deportiva al tramo final de agosto para incorporar a jugadores contrastados sin equipo, no. El que llegue, si llega, como Rodrigo Pereira, podría haber llegado igualmente a finales de junio. «Rodrigo es joven aún. Tiene calidad y nos aportará, pero va a tener que trabajar bastante para ganarse el puesto porque Álvaro (García) y Juan (Artola) han hecho una buena pretemporada. Rodrigo es un futbolista que viene más para conquistar su espacio dentro del grupo».

«El equipo va volando, mis compañeros son motos, pero aunque llegué algo más tarde estoy preparado para el sábado», declaró en su presentación Capi; «la línea para estar cerca de lo que hicieron el año pasado es trabajar como lo estamos haciendo», comentó Artola por su parte; «decidí venirme cedido aquí porque el club tiene un proyecto muy bueno y me trataron especial desde el primer día», cerró Víctor Corral. Jugadores que ya saben cuándo pisarán el Heliodoro Rodríguez López: el encuentro correspondiente a la segunda jornada ante el Tenerife se jugará el sábado de feria a las 21.30 horas.