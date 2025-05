El Mérida sale de su TOC a lo grande

El mismo equipo que cayó 3-0 en Ibiza hace una semana goleó esta jornada con muchísimo merecimiento al tercer clasificado en su casa. La ... explicación es bien fácil: entonces lo mereció y hoy también. Y hoy también por dos razones esenciales: la primera porque fue fiel al Mérida que tantas veces ha visto su afición en el Romano y la segunda, porque gozó de la contundencia que tanto distingue al fútbol profesional. Las dos primeras que tuvo acabaron en la red y a partir de ahí fue mucho más fácil y mucho mejor. Rompió su preocupante racha a domicilio, dejó por fin su puerta a cero dieciséis jornadas después, marcó Álvaro Juan y debutó Piski Junior. Mejor, imposible.

Y luego, encima, cuenta en sus filas con un tipo obsesionado en hacer las cosas que hace a lo grande. Javi Eslava sólo ha marcado en cuatro partidos esta temporada, pero ya lleva nueve goles. En Sevilla volvió a marcar otro doblete y le puso a su equipo el partido muy cuesta abajo acertando en las dos primeras bolas que tocó. Lo primero que le pasó al partido fue un centro de Nil Jiménez por la izquierda y un cabezazo impecable de Javi Eslava que adelantó a los emeritenses en el 7'. Y lo segundo, un pase en largo de Liberto que lo peleó el propio Eslava, ganó la puja tras zafarse de Zidane, regatear en el mano a mano al cancerbero bético y marcar a placer. Dos avioncitos en apenas veinte minutos.

Porque puedes jugar muy mal, tener contundencia en las dos áreas y ganar, y con eso ganarte todas las posibles opiniones. Pero también puedes tener contundencia en las dos áreas, ganar y jugar tan bien como lo hizo el Mérida en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Sobre todo en la segunda parte. Se quedó en cuatro porque antes falló alguna clara más y porque en el último cuarto de hora bajó el hambre y el ansia. Y es que ya no le hacía falta más.

Y aunque la primera parte fue menos preciosista que la segunda, fue mucho más seria y competida. Y ahí el Mérida se fue al descanso con dos goles, varios acercamientos peligrosos tras contras muy bien hilvanadas y una sensación de seguridad atrás que hacía meses no paladeaba. El único tiro a puerta lo paró en dos tiempos Palomares en el 32' tras un gran lanzamiento de Faye en la frontal del área. Todo lo demás del Betis Deportivo fueron o cabezazos o disparos sin fuerza o desviados. Y más que juntar a Bonaque e Ismael por dentro y a Saúl del Cerro, Beneit y Busi en el medio, la clave para tapar en bloque bajo la calidad del Betis en campo contrario fueron las ayudas defensivas de Doncel y Liberto. Porque hasta el 0-2, el dominio de todas las facetas del juego fue de los emeritenses; pero a partir del 0-2, el Betis dominó y llegó más y al Mérida no le quedó otra que sacudirse el peligro rival juntándose y apretando los dientes. Y lo supo hacer.

Betis Deportivo: Guillherme; Jan Encuentra (Óscar Masqué, 46'), Rudy, Elyaz Zidane, Arenas (Lucas Alcázar, 74'); Guirao (Barea, 66'), Dani Pérez, Reina (Paco Esteban, 66'); Faye, Joao Gabriel (Marciano, 61') y Destiny. 0 - 4 Mérida AD: Palomares; Felipe Alfonso (Prevedini, 60'), Bonaque, Ismael Athuman, Nil Jiménez (Edu Sánchez, 70'); Saúl del Cerro (Pablo Ganet, 60'), Beneit, Busi; Doncel, Liberto Beltrán (Álvaro Juan, 70') y Javi Eslava (Piski Junior, 80'). Goles: 0-1, min. 7: Javi Eslava. 0-2, min. 26: Javi Eslava. 0-3, min. 59: Raúl Beneit. 0-4, min. 71: Álvaro Juan.

Árbitro: Jorge Díaz Escudero, del comité murciano. Amonestó a los emeritenses Saúl del Cerro y Prevedini y a los béticos Faye, Dani Pérez y Zidane.

Incidencias: Alrededor de 2.000 espectadores en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con aproximadamente 200 emeritenses en las gradas.

Tras el descanso, en lugar de esperar a su rival atrás, el Mérida se fue a presionar arriba. Y aquello parecía el Romano. Si no hubiera fallado en tantas últimas decisiones, el 0-3 hubiera llegado mucho antes. Pero llegó en el 59', tras un pase de la muerte de Doncel y un toquecito suave de Beneit a puerta vacía. Aunque lo mejor llegaría doce minutos después, y no por el gol de Álvaro Juan cuando tan solo llevaba un minuto en el terreno de juego, rematando cruzado una segunda jugada tras un córner. No. Sino por cómo lo celebró todo el equipo con uno de los jugadores más queridos del vestuario emeritense por todo lo que ha sufrido: se fue a abrazar a Guilló y alrededor de ellos todo el equipo, Palomares, titulares y suplentes incluidos.

Hasta dio tiempo a que debutara el juvenil Piki Junior y participase acertadamente en una jugada. Al equipo, por fin, le salió de todo en un partido a domicilio y se ha aupado a casi lo más alto de la tabla. Su trastorno obsesivo-compulsivo debería pasar ya a la historia.