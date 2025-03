El Mérida sale del descenso

David Rocha: «La actitud del equipo está siendo increíble»

David Rocha volvió a ser expulsado. Otra vez por protestar braceando. En Antequera una falta y este domingo, un posible penalti sobre Elejalde. «Sólo le he dicho que era un penalti como una casa. El cuarto y el línea tienen que entender que estamos a mil revoluciones y es difícil controlarse en esas situaciones». El técnico del Mérida reconoció que su equipo no estuvo afortunado con balón, pero hinchó de mérito el resultado por las circunstancias que rodeaban al partido. «La responsabilidad de poder salir del descenso hoy ha pesado. En la primera parte nos ha costado más que en la segunda. Pero estamos en el momento en que nos está cayendo la suerte de cara. Es más fácil mejorar desde la victoria. Podemos fallar más o menos pases, pero la actitud del equipo está siendo increíble. No puedo más que darle las gracias a los chicos». Por su parte, Juanma Barrero opinó que fue un partido de empate y se mostró emocionado por el recibimiento de su exclub y su grada: «A todos nos gusta lo que ha pasado al principio, pero tenía que dejar rápido las emociones de lado porque ahora me debo a otro club. Tenía que estar a lo que tenía que estar. Pero sí, ha sido todo un poco raro».