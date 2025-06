El Mérida recibe otras dos puñaladas

La primera puñalada directa al alma fue la de Sergi Guilló hace dos semanas. Las dos siguientes, que no últimas, han sido este martes ... las de Juanjo Sánchez (Lebrija, 2000) y Javi Eslava (Barcelona, 1996). El motor del equipo ha aceptado la oferta del Tenerife y el pichichi, la del Zamora. Ambos equipos de Primera Federación pero con ofertas muy superiores a las propuestas de renovación del Mérida. Es lo peor de jugar un playoff de ascenso a Segunda A, que equipos con más músculo financiero que tú seduzcan a tus jugadores más destacados. Y bajo esa tesitura se encuentran también nombres como los de Liberto Beltrán o Juan Palomares.

Juanjo Sánchez, que llegó a Mérida en el mercado de invierno de la temporada pasada, ya tuvo opciones de salir el pasado mes de diciembre. De hecho, el Mérida fue capaz de atarlo el pasado verano por renovación automática de su contrato. Porque más allá de sus números (dos goles y una asistencia) y de su titularidad indiscutible tanto con David Rocha como con Sergi Guilló (43 partidos), Juanjo Sánchez era más que eso. Juanjo Sánchez ha sido el alma, el motor y el carácter del equipo en el último año y medio, tanto cuando lo ha necesitado para salvarse como cuando lo ha necesitado para llegar al playoff de ascenso. De ahí que el Tenerife, recién descendido a Primera Federación, lo haya firmado para las próximas tres temporadas.

Por su parte, Javi Eslava ha firmado por dos años en el equipo de David Vizcaíno, el ex director deportivo del CD Badajoz. El delantero catalán era una de las piezas más codiciadas del último vestuario del Romano, a tenor de los números en su estreno en la categoría: 34 partidos, 13 goles y una asistencia. Y el Zamora ha apostado muy fuerte por él para convencerle de cambiar el Romano por el Ruta de la Plata. Recién llegado de Segunda Federación, Eslava debutó en el Mérida con dos dobletes en los dos primeros partidos. Y a partir de la segunda vuelta, voló... terminando el curso siendo más importante por su aportación al juego que por sus cifras goleadoras.

«Romano, gracias por este año. Cuando llegué jamás me imaginé ser tan feliz como lo he sido aquí. Ha sido una temporada histórica y la hemos disfrutado al máximo. Cada quince días jugar en el Romano despertaba algo especial, no sólo fútbol», se despidió por redes sociales Javi Eslava de la afición emeritense. Hace un año decidió dejar el Europa y su trabajo en Barcelona para dedicarse profesionalmente al fútbol y hoy, con 29 años, ha aceptado un gran contrato de dos años que le justifica aquella decisión. «Ha sido un privilegio defender esta camiseta y haber sentido lo que es llevar en el pecho el escudo del Mérida. Espero que el club, la ciudad y sobre todo la afición romana vuelva a lugar que se merece», fueron las palabras de Juanjo Sánchez para despedirse del que hasta este martes fue su club.

Lo siguiente del Mérida, a la espera de anunciar el nombre del entrenador y de los jugadores que sí han aceptado ya la oferta de renovación del club, es presentar este jueves su campaña de abonados en el estadio Romano.