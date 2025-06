El Mérida se lo pone en bandeja a su gente

R. P. Mérida Jueves, 26 de junio 2025, 20:54 Comenta Compartir

El Mérida se lo ha vuelto a poner muy en bandeja a su gente. El que decida no acudir al Romano cada quince ... días no será ni por la carestía del producto, ni porque el club esté estancado, ni porque la categoría no sea atractiva. Las únicas razones para no subirse al barco son: o que a usted no le gusta el fútbol o que usted no es del Mérida. Y punto. Porque la Primera Federación es (cada año más) una categoría mayúscula, porque el club sigue en fase de crecimiento exponencial y porque los precios de los abonos vuelven a ser tan baratos como la temporada pasada. De hecho, el abono más caro de todos sale a once euros por partido.

Por ejemplo, los abonos de adulto y jubilado han subido cada uno cinco euros, atendiendo al IPC y a la realidad de la categoría. El abono joven y de simpatizante mantienen sus precios. Y el infantil cuesta cinco euros menos. Es decir, a una familia con dos niños, la cuantía total le saldrá al mismo precio que el verano pasado. «Queremos seguir apostando por los más jóvenes, de ahí esos precios y de ahí que emparejemos las edades con el ciclo escolar: de 5 a 12 años serán infantiles y cuando pasen a la ESO, de 13 a 25 años, serán jóvenes», explicó la novedad el director general del club, Alejandro Pérez. Además, no habrá fecha límite de renovación: el abonado de este último curso podrá sacarse el abono de renovación cuando le plazca. Eso sí, la reserva del asiento estará vigente hasta el 31 de julio. A partir de ahí, el abonado podrá mantener el precio del abono, pero no su asiento en el Romano. Unos abonos que estarán a la venta a partir de este jueves en la modalidad 'on-line' y a partir del miércoles 2 de julio en la tienda. «Hemos tenido unos problemas logísticos y no han llegado a tiempo las tarjetas», lo justifican desde el club. Y como el club crece en torno a los 200 o 300 abonados por temporada, el objetivo de los dirigentes es alcanzar este próximo curso los 4.000 abonados, después de los 3.700 que contabilizó la última campaña. «Si la ciudad y el club están unidos, no habrá límites que nos podamos poner. Hemos hecho un esfuerzo desde el club para que podamos ser más cada año», tendió la mano a la ciudad el propio Alejandro Pérez. De hecho, para conectar aún más al aficionado con el club, el Mérida ha decidido regalar un abono para la temporada 26-27 a los 50 primeros que completen el 'Camino Romano', que consistirá en completar diez casillas, como traerte un nuevo abonado, comprar una de las camisetas oficiales, conseguir tres revistas ADM, subir un post a redes sociales en un partido en el Romano y otro a domicilio y otras pruebas a determinar por los patrocinadores del club. El abono incluye sólo partidos de pretemporada (que probablemente no haya ninguno) y de Liga regular. Los de Copa del Rey y los de unos hipotéticos playoffs no están incluidos. Además, como la última temporada, el pago del abono se podrá prorrogar en cuatro cuotas hasta el 30 de noviembre, con un incremento de cinco euros de más en cada plazo utilizado. La primera inversión del grupo BIA a las nuevas infraestructuras del Mérida se está llevando a cabo en el campo de césped natural de los Campos de la Federación. La segunda será un centro de nutrición, que irá ubicado en uno de los fondos del estadio, para que los futbolistas de la primera plantilla desayunen y coman juntos en el Romano todos los días. Una instalación que, cuando los Campos de la Federación lo permitan, será trasladada allí junto a los nuevos vestuarios, gimnasio y sala de reuniones proyectadas a medio plazo. El club romano prefiere Vía de la Plata Los 40 equipos que conformarán la próxima Primera Federación esperan que la decisión final sobre la composición de los dos grupos se pregone a lo largo de este viernes. Dentro de las varias propuestas a votar por todos los clubes, el Mérida se ha decantado por la división este-oeste, integrados con los equipos de la Vía de la Plata, los vascos, un filial madrileño y el Tenerife; y el Cacereño, por su parte, ha votado por la división norte-sur. La razón de los emeritenses, aparte del ahorro de kilómetros, es la complejidad de incrustarse en el grupo sur junto a Cartagena, Eldense, Murcia, Ibiza, Hércules o Alcorcón. Cada uno de los dos grupos tienen, por obligación, que repartirse a dos descendidos de Segunda División (Racing de Ferrol, Tenerife, Eldense y Cartagena) y a cuatro filiales (de los ocho que hay). Y aunque la división este-oeste ha ganado adeptos en las últimas horas, la que más opciones tiene de ganar es la división de las últimas temporadas: norte-sur.

