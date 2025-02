El Mérida podrá contar con Felipe Alfonso, pero no con Busi

El Mérida podría haber viajado este fin de semana a la casa del colista con hasta seis bajas, pero finalmente tan sólo serán tres: ... el sancionado Saúl del Cerro y los lesionados Juanjo Sánchez y Busi. Porque Felipe Alfonso, Raúl Beneit y Mizzian viajarán y, al menos los dos primeros, jugarán de inicio.

Los dos que más han preocupado durante la semana han sido Felipe Alfonso y Busi. Del primero se sospecha un diagnóstico fallido, porque el jugador sigue entrenando sin molestias alguna (una prueba durante la semana pasada le reveló una rotura de grado II, pero el lateral nunca ha sentido molestias).

Y el segundo está a la espera del resultado de las pruebas a las que se ha sometido en las últimas horas. «Se han retrasado un poco dichas pruebas porque no se le bajaba la inflamación en la rodilla, así que estamos expectantes», reconoce Sergi Guilló. «Los primeros días estaba bastante asustado porque le costaba doblar la rodilla, pero ya ayer se encontró mejor y hoy mejor que ayer. Ojalá se quede todo en un esguince, pero como aún no sabemos el diagnóstico no podemos descartar nada». Cuando habla de descartar, el entrenador emeritense se refiere, por ejemplo, a una lesión más grave.

También Juanjo Sánchez se ha sometido estas últimas horas a una nueva prueba médica para monitorear la evolución del edema óseo que le ha impedido jugar en lo que llevamos de 2025. De momento, no hay fecha concreta para su vuelta. Sí han entrenado con normalidad Raúl Beneit, que será titular, y Mizzian, que regresará a una convocatoria. Además, Miki Muñoz ya está para disputar minutos en la segunda parte.

«Beneit lleva muchos minutos acumulados, pero está para jugar porque andamos justos este fin de semana en el centro del campo. Y Mizzian podía haber entrado ya la pasada semana, pero lo reservamos porque la última lesión era una recaída de la misma zona. Hoy le hemos quitado las finalizaciones en el entrenamiento para ganarle un día más y quitarle las dudas que pudiera tener, pero ha entrenado con normalidad estos últimos días. No hay problemas con él, pero vamos a ser comedidos».

Hablando de prudencia, Palomares y Liberto son los únicos futbolistas que están a una amarilla de la suspensión, a una semana de la visita del Real Murcia al Romano. «Pero no, no vamos a guardarlos», se anticipó Sergi Guilló a la duda. «Cuando llegue, llegará. De hecho, me lo acabáis de recordar vosotros ahora porque no habíamos hablado de eso ahí dentro. Liberto seguirá jugando hasta que baje su nivel o hasta que le saquen la quinta amarilla».