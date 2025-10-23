El Mérida, entre el playoff y viejos fantasmas

R. P. Mérida Jueves, 23 de octubre 2025, 21:40 Comenta Compartir

Contextualizamos: el Mérida podría irse a dormir esta noche en puestos de playoff de ascenso… o desvelarse con los fantasmas de hace quince días en Salamanca. Y así exhibe este grupo 1 la impaciencia cortoplacista del juego. «A mí la clasificación no me dice demasiado. Ahora, el hecho de ganar, empatar o perder, eso sí que me importa», opina Fran Beltrán. «Cuando hemos ganado, no hemos conseguido darle continuidad al momento. Y ese es el reto que tiene que tener la plantilla ahora. Al igual que tenemos que tener la capacidad de, los partidos que no podemos ganar, empatarlos».

¿Ejemplos? Para mal: el equipo no estaba brillando pero sí controlando la primera parte ante Unionistas y, justo por eso, tiró el partido en la segunda, cuando una semana después Unionistas fue capaz de ganar justamente en el Heliodoro Rodríguez López. Para bien: también sin brillar, el equipo fue capaz de ser maduro ante el Arenteiro y al final ganó y le metió tres goles a un equipo que llevaba cuatro porterías a cero. «Fue muy importante cómo defendimos el área y lo estable que fuimos en los momentos en los que no estábamos jugando bien».

«Lo importante es conseguir jugar un buen fútbol el mayor tiempo posible y a la vez ser capaces de ser muy competitivos y estables en los momentos en los que no podamos marcar el ritmo de partido. De esta manera, el equipo irá para arriba. Dormir en playoff o no este viernes es lo de menos», concluye el técnico del Mérida, que una semana más no podrá contar con Felipe Alfonso, Miki Muñoz y, a última hora, Artola. Aun así, Fran Beltrán confirma que no repetirá 'once'.

«A nivel mental es positivo no repetir alineación. Cuando hemos conseguido una victoria, a la jornada siguiente no hemos conseguido darle continuidad al resultado, con lo cual necesitamos que haya energía, algún cambio y modificaciones específicas. No vamos a hacer seis o siete cambios en la alineación, pero tenemos la percepción de que los no habituales están empezando a ser más estables y pueden tener su oportunidad. Están rindiendo cada vez mejor y hay menos diferencias y eso nos va a permitir hacer cambios de aquí en adelante». Las novedades podrían venir por la inclusión de Luis Pareja en el centro de la defensa o incluso por la entrada de un mediocampista para volcar a Doncel a la derecha.

Un rival al alza

La Ponferradina, por su parte, ha viajado a la capital emeritense con la única baja del mediocentro Vicente Esquerdo. Aunque con el anhelo de prorrogar su mejoría de las últimas semanas: podría enlazar su tercera victoria consecutiva. Además, hasta la fecha, ha rendido mejor a domicilio que en El Toralín. Fernando Estévez, que ya pisó el Romano con el Badajoz en el 1-0 de la 20-21, avisa: «No me extraña los números que el Mérida tiene como local. Sé que es un campo complicado». «Ellos nos van a proponer un tipo de partido complejo», vaticina Beltrán. «Va a haber situaciones directas, a la espalda, con el balón parado siendo determinante, vas a tener que correr hacia atrás». La prueba será muy exigente, pero el premio bien merece la pena.