El Mérida pierde la confianza en Ruano

El final de Manuel Ruano en el banquillo del Mérida comenzó a escribirse tras el partido ante el San Fernando hace ya tres semanas. ... Y a la primera derrota, como la del pasado domingo ante el Málaga, cayó. El club alega «falta de confianza», pero ha sido mucho más que eso. Tras el motivo principal de los resultados, aparece la pobre imagen del equipo en las últimas seis jornadas, las desavenencias con la plantilla y la forma de entrenar del técnico catalán.

De ahí que el club decida regresar al segundo punto de partida, cuando resolvió cambiar a David Rocha por Manuel Ruano tras el empate en el Cerro del Espino. Como si hubiera perdido las últimas seis semanas de competición; como si reconociese el error de no haber acertado tras tres semanas de búsqueda. El director deportivo, junto a Carlos García, Juancho Pozo y Davo, tomará de nuevo las riendas del vestuario hasta el final de temporada, ya sin la etiqueta de técnico interino como la otra vez. Aún así, el propio Rocha seguirá siendo el responsable del mercado de invierno al que acudirá el club en breve, apoyándose en la secretaría técnica.

Este nuevo giro de timón lo tomaron por unanimidad el grupo de trabajo que forman Mark Heffernan, Alejandro Pérez, David Rocha y Bernardo Plaza con la intención de apurar las opciones de salvación del equipo. En el vestuario esperaban el cambio de entrenador tras el partido ante el Ceuta del próximo domingo, por ser el último del año y por gozar de más tiempo por delante para preparar la visita a Alcoy de antes de Reyes. Pero como la idea era que el propio Rocha volviese a hacerse cargo de la plantilla, el club ha preferido ganarle fechas al calendario y devolverle el equipo lo antes posible al director deportivo.

Porque con Ruano se han obtenido tan solo cuatro de los dieciocho puntos que ha disputado el equipo en el último mes y medio. Pero más allá de los pobres resultados, el club también ha sopesado otros motivos. Por ejemplo, las malas sensaciones de juego del equipo (salvo en la primera media hora ante el Málaga); o las desavenencias con algunos miembros del vestuario en apenas seis semanas; o la forma de ser del propio Ruano en el día a día.

En las sesiones de entrenamiento, el ya ex técnico parecía más un observador que un entrenador intervencionista. No gritaba, no corregía, no participaba. Se limitaba a estar pendiente desde la distancia, y esa actitud no ha gustado demasiado a los responsables del club. Marcos Martín, que tampoco continuará, se aplicaba más, pero en realidad los entrenamientos 'in situ' los dirigían Carlos García y Juancho Pozo. Además, también sorprendió que en el descanso del choque ante el Málaga del pasado domingo, mientras el equipo seguía en los vestuarios durante el descanso, Ruano estuviera caminando por el césped del Romano.

Desde casi el segundo día el técnico catalán no ha enganchado. Se le notaba en las ruedas de prensa, en el banquillo durante los partidos o incluso en los propios entrenamientos. Como si a él, después de ver la situación entre lesionados y nivel de la plantilla, tampoco le apeteciera estar ahí. Sí es cierto que el equipo ha mejorado en las últimas tres jornadas, justo cuando el cuerpo técnico ha ido recuperando efectivos para entrenar y elegir. Y a Ruano se le veía algo más optimista e ilusionado en sus comparecencias públicas. Pero… llegó la derrota ante el Málaga.

Cuando parecía arrancar el equipo con Rocha, apareció en escena Ruano. Ahora que parecía arrancar con Ruano, vuelve a aparecer Rocha. De hecho, tras las primeras desavenencias de Ruano con partes del vestuario, los propios jugadores ya habían expresado su deseo de que volviese a coger el equipo el director deportivo. Será la cuarta etapa de la temporada, con el equipo a cuatro puntos de la salvación y un mes de enero vital para las aspiraciones del equipo con partidos ante Alcoyano, Recreativo Granada, Linares y Atlético B, todos rivales directos en la lucha por la permanencia.