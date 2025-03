El bloqueo total del Mérida

El término final se le queda muy pero que muy pequeño al partido del Mérida de este próximo domingo frente al Recreativo. Es más un ... ser o no ser. Y como tiene que ver por tanto más con la vida que con el fútbol, seguramente sea uno de los partidos más engorrosos que le toque jugar al Mérida en los últimos años. Viniendo de donde viene, diez jornadas sin ganar y una imagen tristísima más esta última jornada, cualquier resbalón en el partido se le volverá en contra.

El fútbol, básicamente, es ilusión y ganar. Y sin estos ingredientes, el público vacía las gradas. En el Romano ya sólo empiezan a quedar los más fieles al club. Pero es que hasta los más fieles están tan molestos como abatidos con su equipo. Porque ya no es no ganar nunca, ya es ni tan siquiera competir los partidos. Ver a este Mérida, al menos en las últimas jornadas, se asemeja a un suplicio.

«La situación está complicada, sí», ha reconocido Ruano. «Está claro que nos estamos equivocando y habrá que hacer otras cosas. Pero al final lo más importante es recuperar a la gente, porque sin futbolistas tampoco podemos hacer muchas más cosas. La situación viene de largo: los resultados no llegan y el futbolista tiene muy poca confianza».

«No hay malos rollos ni desunión»

El ánimo del vestuario lo escenificó la cara y el tono de Raúl Beneit tras el partido del pasado sábado: «¿Qué puedo decir? El equipo no ha hecho nada de lo que se ha trabajado durante la semana. Estamos jodidos porque no es que haya desunión, ni malos rollos, ni que cada uno mire para su lado. Lo intentamos todo pero, no sé si es porque anímicamente estamos muy bajo, no sale nada en el campo de lo que trabajamos. La cabeza lo es todo y no está donde tiene que estar por mucho que lo intentemos. No queda otra que hacer borrón, aprender de los mismos errores que se cometen todas las semanas y trabajar, trabajar y trabajar. Pero es verdad que cada vez se hace más bola y los ánimos cuestan más levantarlos».

El curso pasado se encadenaron los mismos o más problemas extradeportivos y, sin embargo, el oleaje de felicidad lo tapaba absolutamente todo. Justo lo contrario de lo que sucede ahora, donde la situación magnifica cualquier contratiempo: lo del incidente con el recogepelotas, la discusión entre los jugadores al término del partido sobre si ir o no a saludar a la grada de animación, las explicaciones de Sandoval a la salida del estadio a los aficionados que se apilaron en la puerta de tribuna o la foto de Ruano estirado en el banquillo durante el transcurso del encuentro. Hace un año se pasaba de puntillas por todo esto y hoy cualquier detalle es un drama.

«Yo me veo con fuerzas para levantar la situación», afirmó el propio técnico emeritense tras los pitos y los cánticos que sufrió durante la derrota ante el San Fernando. «Sabíamos a dónde veníamos y no ha cambiado nada desde que llegamos. Sinceramente, solo podemos trabajar. Vamos a intentar con los jugadores que tenemos sacar puntos en los cuatro partidos que quedan hasta Navidad, apretarnos y trabajar para mejorar y cometer los menos errores posibles. No queda otra».

Mismo plan, distintos resultados

En el club están bloqueados, incapaces de salir de un laberinto muy farragoso. No saben qué hacer más para ayudar a la plantilla a revertir esta dramática situación. De hecho, de no ser Ruano el tercer entrenador en apenas tres meses de competición, se habría caído ya del alambre en el que actualmente se encuentra. Para explicar una situación como esta hay que pararse en la labor de todas las parcelas del club, si bien el primer error, la mayor equivocación, la primera ficha del dominó que cayó… fue la del dueño, Mark Heffernan, con su decisión de prescindir de Juanma Barrero el pasado mes de mayo.

Juanma y Sergio Cano le sacaron el mayor de los réditos posibles al proyecto del último curso. Proyecto idéntico al de este: fichar a jugadores jóvenes con hambre y buenos datos para mejorarlos a través de la metodología de entrenamiento del club. Con un equipo confeccionado para salvar la categoría, el cuerpo técnico se quedó a un gol de clasificar al equipo para la Copa del Rey, con partidos muy entretenidos y fidelizando a toda su gente. Pero como no siguió como pretendía Mark Heffernan la metodología de trabajo del club, el dueño decidió no renovarle para, método aparte, jugar todavía más al ataque.

Meses después, con el mismo plan, el equipo juega a nada y tiene cara de Segunda Federación. Ha sumado un punto de los últimos 30 y aún así tiene más puntos que juego. A lo mejor con Juanma Barrero en el banquillo la situación, con las lesiones y la mala suerte llamando también a la puerta, hubiera sido parecida, pero habría poco que reprochar y la comprensión de la grada hubiera sido más considerada. Ahora, a finales todavía de noviembre, el equipo juega un partido este domingo que es más importante que una final. Y la situación no invita ni al peor de los optimismos.