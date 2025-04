El Mérida persigue su mejor versión

R. P. Mérida Sábado, 16 de septiembre 2023, 19:11 Comenta Compartir

El Nuevo Mirador le ofrece al Mérida la posibilidad de demostrar que lo de la primera jornada ante el Linares no fue un espejismo. Eso ... sí, tampoco se disgustaría el vestuario emeritense si le diera por jugar como ante el Atlético Sanluqueño o el Melilla y se trajese algún que otro punto. No obstante, Rai remacha: «El equipo tiene que ir a más. Se tiene que parecer a lo de Linares». Pero no por la estética, que también, sino porque le acercaría aún más a los puntos.

«Es que, si simplificamos las estadísticas, todo lo bueno está en el primer partido. En los otros dos, estamos de la mitad para abajo en cuanto disparos y acciones en el área», argumenta el técnico del Mérida. «Estoy muy contento con los resultados, pero la idea tiene que ser la del partido ante el Linares. Y ellos (los jugadores) lo saben. El pasado domingo estuvimos precipitados en controles, abusamos de conducciones, muchos pases errados y les dimos vida. Hemos tratado de corregirlo esta semana y ganar confianza con balón». Porque esa es la clave: estar cómodos con balón. Y como en Sanlúcar y ante el Melilla, a Luis Acosta e Ismael Gutiérrez les costó complementarse, puede que este domingo pruebe con Acosta, Beneit y Escardó por dentro. «Es verdad que Acosta e Ismael son perfiles muy parecidos. En estos dos últimos partidos no han tenido ese enlace con la gente de arriba que necesitamos. Queremos que Ismael haga más de ocho, pero es verdad que le está costando. Pero nos dará lo que le pedimos, seguro». Decimos Ismael porque Escardó es indiscutible ahora mismo haciendo de enganche, a pesar de que el físico no le llega a los 90 minutos. «Le exigimos mucho sin balón, que es lo que más cuesta, y que llegue más a situaciones de área, porque al final tiene que ayudar con goles. Pero le aprieto porque le quiero mucho. Estoy muy contento con él porque es muy receptivo. Además, que físicamente está mejorando mucho. Empezó jugando poquito y ya la última jornada jugó casi 70 minutos. Se tiene que adaptar a la categoría, porque viene de una división inferior, y aportar sin balón, porque el año pasado jugaban para él y aquí no es así». Volvería Busi por tanto a banda izquierda, para ayudar en trabajo a Felipe Alfonso y correr con su físico al espacio, y se esperaría para la segunda mitad a tipos como Iñaki Elejalde y Akito, ansiosos por debutar. Junto a Diego Parras, son las novedades más importantes del equipo, que volverá a no contar con el guardameta Palomares y el extremo Álvaro Juan, ambos lesionados. El Algeciras, que ha empatado a uno sus dos partidos a domicilio (en Baleares y Granada) y ha ganado el único que ha jugado en casa (remontando ante el San Fernando), llega al choque con las ausencias de los lesionados Rodrigo Sanz y Daniel Merchán y el delantero montenegrino Stefan Milosevic, a quien aún no le ha llegado el transfer. «Para nosotros es una prueba de toque muy importante porque el Mérida es un equipo que lo está haciendo bien», avisa el técnico algecireño, Lolo Escobar. «Es un equipo que mantiene la dinámica del año pasado y que tiene a jugadores que están a un nivel brutal, como Chuma, Sandoval o los dos laterales. Se sienten muy cómodos en transiciones y no queremos que nos ataquen a los espacios». «Es difícil ganar allí porque están muy espoleados por su público», intuye Rai el partido. «Hay que estar atentos a los primeros minutos, porque aprietan mucho. Su peligro viene por los extremos, con esa ruptura de fuera hacia adentro. Lo tienen muy mecanizado. Dominan muy bien también las segundas jugadas y las disputas». En la memoria, el partido del año pasado, que lo perdió en la segunda jugada del partido con aquel error de Acosta. Algeciras Lucho García; Rafa Roldán, Juan Rodríguez, Yac Dione, Tomás Sánchez; Borja Fernández, Eric Montes, Diego Esteban, Iván Turrillo; Zequi y Javi Cueto. - Mérida José Andrés; Felipe Alfonso, Bonaque, Tomás Bourdal, Raúl Prada; Luis Acosta, Beneit, Escardó; Busi, Sandoval y Chuma. Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández, del comité madrileño.

Estadio y hora: Nuevo Mirador (19.30).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión