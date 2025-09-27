El Mérida necesita resetear

Es cierto que el Mérida completó su peor partido de este inicio liguero en el derbi ante el Cacereño, pero las dudas germinaron ... el día del Celta B. Concretamente en los primeros minutos de la segunda parte. Justo ahí el equipo de Fran Beltrán empezó a perder la confianza y su diagnóstico de ahora tiene más que ver con la cabeza que con los pies. «Creo que tenemos que ir viviendo las cosas e ir siendo conscientes de lo que nos ocurre. Los goles encajados ante el Celta nos dejaron el miedo a desorganizarnos o desnudarnos demasiado ante el Cacereño y eso hizo que nos quedáramos a medio camino. Ante la duda, hay que dar un paso hacia adelante», reflexionó en la previa el técnico emeritense.

Sabe Fran Beltrán, y repite las veces que haga falta, que su equipo no estuvo bien en la última jornada, «empezando por mí, que soy muy autocrítico», pero también aludiendo al carácter de su plantilla para que saque la personalidad que necesita: «Lo primero es mirar hacia dentro de uno y pensar qué he hecho mal. Y entiendo que hice cosas mal para que el equipo no jugara de la mejor manera el partido. Y luego todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Todos tenemos que mirar para adentro para ser mejores y hacer las cosas mejor».

Lo malo es que le tocará resetear en uno de los feudos más complicados del grupo: el Zamora ha confeccionado una plantilla para luchar por el ascenso y de momento ni han perdido ni han recibido un gol en su estadio. Aunque también les cuesta ganar y marcar: sólo una victoria por la mínima y un gol de Javi Eslava (el otro fue en propia puerta del Barakaldo). El equipo de Sabas, que viene de empatar sin goles en Arenteiro, está repleto de caras conocidas: empezando por el propio entrenador, siguiendo por Javi Eslava, Ismael Athuman y Erik Ruiz, y terminando por Kike Márquez, Sancho, Álvaro Romero o Farrell.

Zamora: Sobrón; Sergi López, Erik Ruiz, Ismael Athuman, Miki Codina; Markel Lozano, Carlos Ramos, Lucero, Loren Burón; Carbonell y Javi Eslava. - Mérida: Csenterics; Felipe Alfonso, Gaizka, Lancho, Luis Pareja, Vergés; Víctor Corral, Martín Solar, Beneit, Doncel; y Álvaro García. Árbitro: Javier Figueiredo Comesaña, del comité gallego.

Estadio y hora: Ruta de la Plata, 16.00.

«El Mérida es un equipo con muchas caras nuevas, parecido a lo de aquí. Un equipo que también hace las cosas muy bien y que lleva ya varias temporadas en Primera Federación. Pero nosotros tenemos más necesidad que urgencias por ganar», comentó de su ex el delantero catalán, Javi Eslava. «Tenemos que mejorar, ser un equipo más rápido, más vertical, más generador y más certeros en los metros finales para tener esa diferencia que te ponga en los puestos de arriba», recapacitó sobre su equipo Juan Sabas. «Cuando vas a la casa del Zamora actual, puedes ganar, perder o empatar y eso lo tenemos que asumir. Pero como mínimo tienes que elegir la manera en la que haces las cosas y yo quiero que mi equipo sea fiel a lo que hemos sido desde el comienzo y hasta el día del Cacereño».

Jacobo Martí, única baja

La única baja con la que ha viajado la expedición emeritense es la de Jacobo Martí, porque a pesar de las molestias musculares que arrastra Víctor Corral, el mediocentro ha entrado finalmente en la convocatoria. «Estoy seguro de que va a haber cambios, pero no en exceso. Mi obligación es corregir ciertas cosas, ver en qué estamos fallando. Pero no decirnos que, como de esta manera no hemos sacado resultados, tenemos que hacer lo opuesto. No». Así que más que de nombres, es posible que si hay cambios sea en el dibujo. «Tenemos que ir con la ambición de ganar y con la creencia de que nosotros también somos un buen equipo. Tenemos que mejorar y hay jugadores que no están teniendo minutos en este inicio y están opositando para tenerlos».