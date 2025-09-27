HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?
El capitán Felipe Alfonso se lamenta tras el derbi del pasado sábado. J. M. Romero
Primera RFEF

El Mérida necesita resetear

Tras tres derrotas seguidas, y aunque visiten uno de los feudos más complicados, a los emeritenses les urge la victoria

R. P.

Mérida

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:27

Es cierto que el Mérida completó su peor partido de este inicio liguero en el derbi ante el Cacereño, pero las dudas germinaron ... el día del Celta B. Concretamente en los primeros minutos de la segunda parte. Justo ahí el equipo de Fran Beltrán empezó a perder la confianza y su diagnóstico de ahora tiene más que ver con la cabeza que con los pies. «Creo que tenemos que ir viviendo las cosas e ir siendo conscientes de lo que nos ocurre. Los goles encajados ante el Celta nos dejaron el miedo a desorganizarnos o desnudarnos demasiado ante el Cacereño y eso hizo que nos quedáramos a medio camino. Ante la duda, hay que dar un paso hacia adelante», reflexionó en la previa el técnico emeritense.

